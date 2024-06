EQS-News: Vossloh mit German Brand Award 2024 ausgezeichnet

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

Vossloh mit German Brand Award 2024 ausgezeichnet



26.06.2024 / 09:45 CET/CEST

Vossloh mit German Brand Award 2024 ausgezeichnet

Kampagne zum Start der Digitalplattform Vossloh connect begeistert Jury und gewinnt Auszeichnungen in fünf Kategorien

Vossloh connect bietet Kunden einen One-Stop-Shop für komfortable und ganzheitliche Lösungen rund um das System Schiene

Der Award unterstreicht zusätzlich die erfolgreiche Positionierung von Vossloh als innovativem Lösungsanbieter mit umfassender Digitalkompetenz

Werdohl, 26. Juni 2024.Vossloh wurde für die begleitende Marketingkampagne zum Launch der Digitalplattform Vossloh connect mit dem renommierten German Brand Award 2024 ausgezeichnet. Die hochkarätig besetzte Jury aus Mitgliedern des German Brand Institutes und des Rats für Formgebung lobte das intelligente Konzept und die beeindruckende Resonanz der Kampagne für die Produktinnovation Vossloh connect. Die Kampagne ist ein „Meilenstein für Vossloh, der die Bedeutung von zukunftsweisender, kundenorientierter Lösungsentwicklung in der digitalen Ära unterstreicht“. Bei den Juroren kamen insbesondere der intelligente Mechanismus zur Generierung von neuen Interessenten wie auch der „auffällig neue Kampagnenstil mit Experteninterviews und einem ausgeklügelten Medienmix“ gut an. Entsprechend wurde Vossloh in fünf Kategorien ausgezeichnet: Digital Brand of the Year, Brand Strategy – B2B, Digital Campaign, Excellent Brands: Transport & Mobility sowie Movies, Commercials & Virals.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem German Brand Award in gleich fünf Kategorien. Mit unserer Plattform Vossloh connect für maßgeschneiderte, datengesteuerte Lösungen rund um die Bahninfrastruktur haben wir Neuland betreten und unser Kundenangebot für höchste Streckenverfügbarkeit weiter ausgebaut. Auch mit der begleitenden Kampagne zur Markteinführung haben wir durch einen kreativen Kommunikationsansatz neue Wege beschritten. Die Resonanz von Kundenseite und Marktteilnehmern auf unser Angebot wie auf die Kampagne ist überaus positiv. Die fachliche Auszeichnung ist eine sehr schöne, zusätzliche Anerkennung unserer Arbeit“, sagt Jan Furnivall, der als Chief Operating Officer auch den Zentralbereich Marketing Communication von Vossloh verantwortet.

Über Vossloh connect

Vossloh connect ist eine cloudbasierte Plattform mit innovativen digitalen Lösungen für die Bahnindustrie. Die Plattform bietet einen One-Stop-Shop mit modernsten Lösungen, die das Management und die Instandhaltung der Schieneninfrastruktur optimieren und zu höherer Sicherheit, niedrigeren Kosten und einer verbesserten Gesamtleistung beitragen. Basis für die Handlungsempfehlungen bildet die sensorische Erfassung von Zustandsdaten sowie deren Analyse in Echtzeit. Dabei betrachtet Vossloh connect das System Schiene in seiner Gesamtheit und ermöglicht Bahnbetreibern, die Verfügbarkeit des Fahrwegs zu erhöhen. Die Plattform bietet Kunden neben den von Vossloh selbst entwickelten Lösungen auch Zugang zu ergänzenden Produkten und Lösungen ausgewählter Drittanbieter. Weitere Informationen unter www.vossloh-connect.com

Über den German Brand Award

Der German Brand Award wird jährlich von der Stiftung German Brand Institute ausgelobt und zeichnet Unternehmen für ihre erfolgreiche Markenführung in Deutschland aus. Der Preis soll einzigartige Marken und Markenmacher entdecken, präsentieren und prämieren. Die Stiftung German Brand Institute wurde gemeinsam vom Rat für Formgebung und der GMK-Markenberatung ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Bedeutung der Marke als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken.

Kontaktdaten für die Medien:

Andreas Friedemann

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com

Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.

Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Vossloh mit etwa 4.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.214,3 Mio.€.

