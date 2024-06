Aktien Frankfurt Ausblick: Kleines Plus - Micron enttäuscht Erwartungen an KI

FRANKFURT (dpa-AFX) - Enttäuschte hohe Erwartungen in der amerikanischen Chip-Branche dürften am Donnerstag eine durchgreifende Erholung am deutschen Aktienmarkt verhindern. Vorbörslich deuten sich moderate Aufschläge an. Am Vorabend hatte Micron Technology mit einem Ausblick die hoch geschraubten Ansprüche der Anleger an die mit Künstlicher Intelligenz (KI) verbundenen zukünftigen Profite nicht erfüllt. Daraufhin sackte die Aktie nachbörslich um 8 Prozent ab.

Angesichts dieser Vorgaben hielten sich die vorbörslichen Gewinne in Grenzen: Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax lag am Morgen moderat im Plus bei 18 178 Punkten. Damit dürfte sich die Konsolidierung zwischen etwa 18 000 und knapp 18 400 Zählern fortsetzen. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte am Donnerstag stagnieren.

"Die Angst, dass die KI getriebene Rally in den USA bald zu Ende gehen könnte, nimmt zu", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. So werde die jüngste Rally des Tech-Index Nasdaq 100 von immer weniger Aktien getragen. Die Hausse könnte sich demnach in einer Spätphase befinden und eine Trendwende sich andeuten.

Der Kursrücksetzer um etwa acht Prozent, den Micron am Vorabend im nachbörslichen New Yorker Handel erlebte, könnte sich am deutschen Markt in Verlusten von Infineon , Aixtron und Süss Microtec niederschlagen. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate verloren Infineon 0,5 Prozent./bek/tih