Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Gewinne - Tschechischer PX unter Druck

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Das deutlichste Plus gab es dabei in Moskau. An den europäischen Leitbörsen herrschte mangels richtungweisender Impulse kein klarer Richtungstrend vor und auch die Wall Street zeigte sich im Verlauf uneinheitlich und wenig bewegt.

Der Bux in Ungarn schloss 0,68 Prozent höher bei 71 492,81 Zählern. Die Aktie der OTP Bank gewann als umsatzstärkster Wert 1,9 Prozent. MTelekom legten um 1,6 Prozent zu. Das Unternehmen habe das laufende Aktienrückkaufprogramm fortgesetzt und mittlerweile 22,3 Milliarden Forint des maximal geplanten Volumens in Höhe von 24,0 Milliarden Forint umgesetzt, schrieben die Erste-Group-Analysten.

In Warschau stieg der Wig-20 um 0,25 Prozent auf 2547,78 Punkte. Der marktbreite Wig legte um 0,33 Prozent auf 88 135,13 Punkte zu. Die vier umsatzstärksten Werte in Warschau waren Allegro (minus 0,6 Prozent), Dino Poland (minus 3,4 Prozent), PKO Bank (plus 0,6 Prozent) und PKN Orlen (plus 0,5 Prozent).

Der PX gab am tschechischen Aktienmarkt um 0,98 Prozent auf 1524,86 Zähler nach. Der um Dividendenausschüttungen bereinigte PX TR hingegen gewann 0,13 Prozent. Die auffälligste Kursbewegung gab es bei CEZ mit einem Abschlag von 5,3 Prozent.

Die Notenbank Tschechiens hatte ihre Geldpolitik erneut deutlich gelockert. Der Leitzins sinkt um weitere 0,5 Prozentpunkte auf 4,75 Prozent. Analysten hatten mehrheitlich einen kleineren Schritt um 0,25 Punkte erwartet.

Der russische RTS gewann in Moskau 3,30 Prozent auf 1168,05 Punkte./ste/kat/APA/la/he