APA ots news: Reinhard Florey als OMV Finanzvorstand bis 30. Juni 2027 wiederbestellt - BILD

Wien (APA-ots) - 27. Juni 2024 Der Aufsichtsrat der OMV Aktiengesellschaft hat Reinhard Florey als Finanzvorstand wiederbestellt. Seine aktuelle Funktionsperiode verlängert sich um zwei Jahre bis 30. Juni 2027. Florey ist seit 1. Juli 2016 Finanzvorstand von OMV. Aufsichtsratsvorsitzender der OMV Aktiengesellschaft, Lutz Feldmann: "Unter der Führung und durch die Erfahrung von Reinhard Florey als Finanzvorstand hat OMV eine hervorragende Finanzstrategie mit einer starken Unternehmensbilanz entwickelt. Der Aufsichtsrat freut sich auf eine weitere Zusammenarbeit mit Reinhard Florey. Die Verlängerung seines Mandats ist ein Zeichen der Kontinuität und des weiterhin starken Fokus auf Nachhaltigkeit in einem herausfordernden externen Umfeld." Reinhard Florey schloss sein Studium des Maschinenbaus und der Wirtschaftswissenschaften an der Technischen Universität Graz ab und absolvierte gleichzeitig ein Musikstudium an der Universität Graz. Er begann seine Karriere in der Unternehmens- und Strategieberatung. Von 2002 bis 2012 war er in verschiedenen Positionen weltweit für Thyssenkrupp tätig. Bis Juni 2016 war er CFO und stellvertretender CEO des finnischen Edelstahlherstellers Outukumpu Oyj. OMV im Überblick Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein nachhaltiges Leben neu zu erfinden. Die OMV wandelt sich zu einem integrierten Unternehmen für nachhaltige Chemikalien, Kraftstoffe und Energie mit einer Schlüsselrolle in der Kreislaufwirtschaft. Durch die schrittweise Umstellung auf ein kohlenstoffarmes Geschäft strebt die OMV an, bis spätestens 2050 Netto-Null zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 39 Milliarden Euro und beschäftigte rund 20.600 diverse und talentierte Mitarbeiter:innen weltweit. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie als American Depository Receipts (OMVKY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen auf [www.omv.com] (http://www.omv.com/). Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: OMV International Media Relations Tel. +43 (1) 40440-0 media.relations@omv.com Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0216 2024-06-27/17:32