Collinson arbeitet mit World Nomads zusammen, um das Angebot an Reiseversicherungen in Großbritannien und Europa zu erweitern

Collinson, ein weltweit führender Anbieter von Reiseerlebnissen und Kundenbindungsprogrammen, hat eine strategische Partnerschaft mit dem globalen Reiseversicherungsanbieter World Nomads bekannt gegeben, die die Einführung eines neuen Annual Multi-Trip (AMT) Produkts in Großbritannien und Irland beinhaltet.

Die neue Produktpalette wird das Kundenerlebnis durch erhöhte Deckungssummen und neue Leistungen verbessern, die sowohl für Jahres- als auch für Einzelreiseversicherungen gelten, sowie durch den innovativen parametrischen Service SmartDelayTM . Diese Verbesserungen gewährleisten, dass Reisende besser gegen ein breiteres Spektrum von reisebezogenen Problemen und unerwarteten Flugverspätungen oder -annullierungen geschützt sind.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Collinson für die Zeichnung des AMT-Produkts verantwortlich sein und den Kunden von World Nomad die Nutzung des neuen parametrischen Produkts SmartDelay ermöglichen.

SmartDelay ist ein parametrisches Echtzeit-Produkt, das den Kunden im Falle einer Flugunterbrechung eine Reihe von Vorteilen bietet, z. B. Zugang zu über 1500 Flughafen-Lounges oder alternative Vorteile wie Spa, Schlafkabinen und Restaurant-Rabatte für Reisende, die von Flugverspätungen betroffen sind. SmartDelay ermöglicht Reisenden auch den Zugang zu Air Doctor, der Reisende mit privaten Ärzten und medizinischer Beratung an Reisezielen verbindet, an denen die öffentlichen Gesundheitsdienste überlastet sind und/oder internationale Reisende nicht behandeln können.

Diese neue Partnerschaft unterstützt die Wachstumsambitionen von Collinson in Großbritannien und Europa und ermöglicht es dem Unternehmen, Geschäfte für World Nomads in Großbritannien, Irland, Deutschland, Dänemark, Belgien und den Niederlanden zu zeichnen, wobei weitere Länder folgen werden.

Greg Lawson, Leiter der Reiseversicherung bei Collinson, sagte: "Angesichts der Tatsache, dass sowohl Collinson als auch World Nomads etablierte und von Reisenden weltweit respektierte Marken sind, zeigt unsere Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Produkten, die über das hinausgehen, was heutige Reisende von ihrer Reiseversicherung erwarten, unser Engagement, einen fairen Wert, Flexibilität und Auswahl anzubieten. Die Synergien zwischen unseren Unternehmen machen unsere Partnerschaft noch stärker, da Collinson über die Erfahrung eines renommierten Reiseversicherers verfügt und World Nomad sich verpflichtet hat, innovative Reiseversicherungen anzubieten. Es ist ein großartiger Zeitpunkt, um aufregende Produkte auf den Reisemarkt zu bringen und unsere gemeinsamen Wachstumsziele in Großbritannien und Europa voranzutreiben."

Die AMT-Police von World Nomads bietet einen umfassenden und kostengünstigen Versicherungsschutz für Vielreisende im In- und Ausland und ermöglicht mehrere Reisen innerhalb eines Jahres mit einer einzigen Police. Darüber hinaus gilt eine höhere Altersgrenze (bis 69 Jahre) und ein kostenloser Versicherungsschutz für Kinder (unter 18 Jahren), wenn sie mit erwachsenen Verwandten oder Freunden reisen, was die AMT-Police ideal für Reisen mit mehreren Generationen macht.

Jonathan Frankham, Geschäftsführer, GB und Europa, World Nomad, sagte: "Sowohl die Einführung des AMT-Produkts als auch die Integration von Collinson als neuer Versicherer von World Nomads spiegeln unser unermüdliches Engagement wider, abenteuerlustigen Reisenden den umfassendsten und innovativsten Versicherungsschutz zu bieten. Wir freuen uns sehr, eine verbesserte Reiseversicherung anbieten zu können, die auf die besonderen Bedürfnisse der heutigen Reisenden eingeht. Mit Funktionen wie Air Doctor und SmartDelay können unsere Reisenden die häufigsten Herausforderungen auf Reisen mit Zuversicht angehen und bei Verspätungen nahtlosen Zugang zu medizinischer Versorgung und luxuriösen Flughafen-Lounges genießen."

Über Collinson

Collinson Insurance: Spezialversicherungen, Reise-, Unfall- und Krankenversicherungen, einschließlich Underwriting-Kapazitäten, Versicherungsprodukte und Zugang zu erfahrenen TPAs in Großbritannien und Europa. Unser tiefes Verständnis von Kundenbindungs- und Mitgliedschaftsprogrammen ermöglicht es uns, echte Differenzierung anzubieten, so dass Kunden auf unsere Partnerschaft vertrauen können, um Wachstum zu erzielen. SmartDelay ist ein parametrischer Service, der sicherstellt, dass Fluggäste, die ihren Flug registriert haben, im Falle einer Flugverspätung oder -annullierung Zugang zu einer Flughafenlounge oder zu alternativen Leistungen erhalten. Priority Pass ist das weltweit ursprüngliche und marktführende Flughafenerlebnisprogramm. Wir bieten Reisenden Zugang zu über 1.500 Flughafen-Lounges und Reiseerlebnissen an über 700 Flughäfen in 145 Ländern.

www.collinsongroup.com

Über World Nomads

World Nomads ist ein schnell wachsendes, globales Reiseversicherungsunternehmen. Wir bieten inspirierende Geschichten, Sicherheitstipps und spezielle Reiseversicherungen für abenteuerlustige und unabhängige Reisende. Unsere Online-Reiseversicherung bietet Schutz für Reisende aus mehr als 100 Ländern und ermöglicht es Ihnen, die Versicherung rund um die Uhr online abzuschließen und zu beantragen, auch wenn Sie bereits auf Reisen sind.

Unsere Reiseversicherung konzentriert sich auf das, was unserer Meinung nach für Reisende wichtig ist: Kosten für medizinische Notfälle und Evakuierung, Gepäck, Reiserücktritt, Reiseverspätung und Reiseunterbrechung. Darüber hinaus bieten wir Versicherungsschutz für mehr als 200 Abenteuersportarten und -aktivitäten sowie für technische Geräte und Ausrüstungen. Unsere Policen werden von einer Reihe von spezialisierten Reiseversicherern gezeichnet, die rund um die Uhr Notfallhilfe, Kundendienst und Unterstützung bei Schadensfällen bieten, was uns zur ersten Wahl für viele der weltweit führenden Marken für Abenteuer-, unabhängige und Jugendreisen macht.

World Nomads ist Teil der nib-Gruppe, die mehr als 1,5 Millionen Einwohnern Australiens und Neuseelands eine Kranken- und Unfallversicherung anbietet. Darüber hinaus bieten wir mehr als 170.000 internationalen Studenten und Arbeitnehmern in Australien eine Krankenversicherung an und sind über unser Unternehmen nib Travel der drittgrößte Reiseversicherer Australiens und weltweiter Vertreiber von Reiseversicherungen.

https://www.worldnomads.com/uk/

