IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury gibt die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung der Aktionäre bekannt

IRW-PRESS: Fury Gold Mines Limited : Fury gibt die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung der Aktionäre bekannt

VANCOUVER, Kanada - 27. Juni 2024 - Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) (Fury oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd) freut sich, die Abstimmungsergebnisse auf seiner Jahreshauptversammlung der Aktionäre (die Versammlung) am 26. Juni 2024 bekannt zu geben. Alle nominierten Direktoren, die im Informationsrundschreiben der Geschäftsleitung des Unternehmens vom 14. Mai 2024 (das Rundschreiben) in Verbindung mit der Versammlung aufgeführt und das bei SEDAR+ eingereicht wurde, wurden als Direktoren des Unternehmens gewählt und bleiben im Amt bis zur nächsten Jahreshauptversammlung oder bis ihre Nachfolger anderweitig gewählt oder ernannt werden.

Insgesamt waren 43.707.728 der Stammaktien des Unternehmens (Stammaktien) bei der Versammlung anwesend oder durch Bevollmächtigte vertreten, was 29,92 % der ausstehenden Stammaktien entspricht.

1. Wahl der Direktoren

Durch Beschluss wurde jeder der im Rundschreiben aufgeführten Kandidaten für die Wahl zum Direktor in den Board of Directors des Unternehmens gewählt. Die Abstimmungsergebnisse bei der Wahl des Board of Directors lauten wie folgt:

Name des Nominierten Anzahl der Ja-Stimmen Ja-Stimmen (%) Anzahl der Nein-Stimmen oder Nein-Stimmen oder

Stimmenthaltungen Stimmenthaltungen

(%)

Forrester A. Clark 43.468.597 99,45% 239.131 0,55%

Steve Cook 42.894.360 98,14% 813.368 1,86%

Michael Hoffman 43.468.872 99,45% 238.856 0,55%

Alison Sagateh (Saga) Williams 43.403.983 99,31% 303.745 0,69%

Brian Christie 43.467.828 99,45% 239.503 0,55%

Isabelle Cadieux 43.403.555 99,30% 304.173 0,70%

2. Ernennung des Wirtschaftsprüfers

Durch einen Beschluss wurde Deloitte LLP, Chartered Professional Accountants, zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens bestellt. Das Ergebnis der Abstimmung über die Ernennung des Wirtschaftsprüfers war wie folgt:

Anzahl der Ja-Stimmen Ja-Stimmen (%) Anzahl der Nein-Stimmen oder Nein-Stimmen oder

Stimmenthaltungen Stimmenthaltungen

(%)

Deloitte, Chartered Professional 43.492.715 99,51% 215.013 0,49%

Accountants

Die Abstimmungsergebnisse wurden bekannt gegeben und auf www.sedarplus.ca veröffentlicht.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen des Landes positioniert ist und eine Position von 54 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp. hält (18,99 % der ausgegebenen Aktien). Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten sind, beabsichtigt Fury, seine mehrere Millionen Unzen umfassende Goldplattform durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Exploration zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Margaux Villalpando, Manager Investor Relations

Tel: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Keine Aufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

