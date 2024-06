EQS-News: Nagarro SE: Die Hauptversammlung von Nagarro am 27. Juni 2024 verabschiedet alle Beschlüsse und bestellt KPMG zum Abschlussprüfer

EQS-News: Nagarro SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

28. Juni 2024 - Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, hat am 27. Juni 2024 seine ordentliche Hauptversammlung in München abgehalten.

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben am gestrigen Tag mit großer Mehrheit alle Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats und des Vorstands in der Hauptversammlung angenommen, einschließlich der Bestellung der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024. Die Bestellung erfolgte auf Empfehlung des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats von Nagarro, dem ein Auswahlverfahren gemäß Art. 16 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 (EU-Abschlussprüferverordnung) vorausgegangen war.

„Wir möchten uns bei unseren Aktionärinnen und Aktionären sehr herzlich für die Teilnahme an unserer Hauptversammlung, für ihre aktive Beteiligung und für ihr beständiges Vertrauen bedanken. Im Geschäftsjahr 2023 konnten wir trotz schwieriger Marktbedingungen ein solides Wachstum erreichen. Als Partner für die digitale Transformation vieler führender globaler Unternehmen freuen wir uns darauf, ihren Erfolg zu steigern und sie dabei zu unterstützen, sich zu auf den Menschen ausgerichteten, digital orientierten Organisationen zu entwickeln“, sagte Vikram Sehgal, Co-Founder von Nagarro und Custodian of operational excellence in the organization.

Die Ausschüttung einer Dividende war nicht Gegenstand der Hauptversammlung. Bislang hat Nagarro keine Dividenden ausgeschüttet. Nagarro könnte sich jedoch zukünftig dazu entschließen, dies zu tun.



Über Nagarro

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, “fluidic“, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seine “Fluidic Enterprise”-Vision aus. Nagarro beschäftigt rund 18.250 Mitarbeitende und ist in 36 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.

FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an press@nagarro.com.

