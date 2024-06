GNW-Adhoc: Fortrea startet KI-Innovationsstudio, um Technologie und menschliche Lösungen zur Verbesserung der Durchführung klinischer Studien zu bündeln

^DURHAM, N.C., June 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq: FTRE), ein

führendes globales Auftragsforschungsinstitut (CRO), gab heute die Einführung seines Innovationsstudios für künstliche Intelligenz (KI) bekannt und signalisiert damit eine strategische Investition in die Neugestaltung der Durchführung von klinischen Studien heute und in Zukunft. Das Studio wird KI-Technologien und Technologien für maschinelles Lernen (ML) entwickeln und einsetzen, um den klinischen Forschungsprozess zu beschleunigen, flexibler zu gestalten, die Qualität zu verbessern und die Patientensicherheit zu erhöhen, indem es die Mitarbeitenden in die Lage versetzt, sich auf das kritische menschliche Element der klinischen Studien zu konzentrieren. ?Weltweit warten Patienten auf neue, lebensverändernde Behandlungen. Mit KI haben wir jetzt die Möglichkeit - und die Verpflichtung - ihnen schneller Lösungen zu liefern", sagte Alejandro Martinez Galindo, Chief Information Officer von Fortrea. ?Das KI-Innovationstudio von Fortrea wird erweiterte technologische Fähigkeiten ermöglichen, die KI-fähigen Systemen erlauben, innovative Prozesse wie Versuchssimulationen, prädiktive Analysen und Mustererkennung sowie sich wiederholende, administrative, 'maschinenfreundliche Aufgaben' durchzuführen. Das gibt Menschen die Freiheit, ihre menschliche Kreativität und Verbundenheit in die klinische Studie von morgen einzubringen und sich auf das zu konzentrieren, was zählt: den Patienten." Das KI-Innovationsstudio von Fortrea zielt auf Folgendes ab: * Partnerschaft mit Fortrea und unseren Kunden, um Technologielösungen für maßgeschneiderte Innovationsstrategien für Standorte und Sponsoren zu entwickeln; * Entwicklung neuer technologischer Innovationen, die die Durchführung von klinischen Studien für Sponsoren, Standorte, Patienten und unsere Teams ganzheitlich verbessern; und * Unterstützung bestehender Infrastruktur und Abläufe durch verbesserte Technologie, um neue, verbesserte Arbeitsweisen zu ermöglichen und erstklassige Benutzererfahrungen zu schaffen. Zu den Technologien, die im Studio entwickelt werden, gehören Smartphone- gestützte Datenerfassung, spezialisierte große Sprachmodelle für Textverständnis und -generierung, symbolische KI mit realwertiger Logik (d.h. Aufbau von Entscheidungslogik unter Verwendung von Szenarien und Daten aus der realen Welt), gemischte Realität und erweiterte Intelligenz, fortgeschrittenes Data Mining und prädiktive Analysen sowie digitale Zwillinge. Es wird erwartet, dass die strategische Anwendung dieser Technologien zu bedeutenden Fortschritten bei der Rekrutierung und Bindung von Patienten, der Erstellung/Optimierung von Protokollen, der risikobasierten Qualitätsüberwachung sowie der allgemeinen Bereitstellungsgeschwindigkeit und -qualität führen wird. Diese Technologien können auch zu einem verbesserten Patientenerlebnis und einer höheren Produktivität für Kunden, Standorte und Mitarbeitende von Fortrea führen. Die Entwicklungen des KI-Innovationsstudios werden für die klinische Technologieplattform von Fortrea von entscheidender Bedeutung sein. Sie soll die Technologie für klinische Studien in eine verbrauchergerechte, ortsunabhängige, kanalübergreifende und personenbezogene Erfahrung integrieren, die über einen einzigen Bildschirm zugänglich ist. ?Fortrea konzentriert sich auf eine Zukunftsvision der CRO-Branche, die uns ermöglicht, FÜR die Zukunft zu bauen und nicht VON der Vergangenheit aus", sagte Brian Dolan, Vice President of Artificial Intelligence & Machine Learning. ?Wir legen großen Wert auf die verantwortungsvolle und ethische Entwicklung und den Einsatz von KI. Dabei ist es uns wichtig, das Richtige aus den richtigen Gründen zu tun und die Sicherheit der Patienten und den Schutz ihrer Daten sowie das geistige Eigentum unserer Kunden zu schützen." Über Fortrea Fortrea (Nasdaq: FTRE) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die klinische Entwicklung in der Biowissenschaftsbranche. Wir arbeiten mit aufstrebenden und großen biopharmazeutischen, biotechnologischen, medizintechnischen und diagnostischen Unternehmen zusammen, um Innovationen im Gesundheitswesen voranzutreiben, die das Angebot lebensverändernder Therapien für Patienten beschleunigen. Fortrea bietet Management von klinischen Studien der Phasen I-IV, klinische Pharmakologie und Beratungsdienste an. Die Lösungen von Fortrea basieren auf drei Jahrzehnten Erfahrung in mehr als 20 Therapiegebieten, einer Leidenschaft für wissenschaftliche Strenge, außergewöhnlichen Erkenntnissen und einem starken Netzwerk von Prüfzentren. Unser talentiertes und vielseitiges Team in über 90 Ländern ist so skaliert, dass wir unseren Kunden weltweit gezielte und flexible Lösungen anbieten können. Mehr darüber, wie Fortrea zu einer transformativen Kraft von der Pipeline bis zum Patienten wird, erfahren Sie auf Fortrea.com (http://www.fortrea.com/)und wenn Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/fortrea/)und X (https://x.com/Fortrea) (früherTwitter) folgen. Kontakt zu Fortrea: Hima Inguva (Investoren) - 877-495-0816, hima.inguva@fortrea.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=_GGmkKY2IEErLJf-86- IG3e0VZb70F62LhvT2GnC- nlO59prgBz8QDZrdZugpDe3Z640Je3pY53jV_tvHu62qNuAUcIlxHCyDTZWbihVCgw=) Jennifer Minx (Medien) - 919-410-4195, media@fortrea.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=97caLJYhjY4t4eupQg1xSsyq9D0dfunBfYRi dfoB0C-pENUJECFlDzP3TJ1h4Z-yVfjqRxNikGbrAEgeT962cN2BKLEysrx6no6FxGLIbcQ=) Kate Dillon (Medien) - 646-818-9115, kdillon@prosek.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=7WpjSg3v1ct2SBDA94Gxk-eh0Y2-L- spU1fYfXdW3XVvxztzou_0sF9WxiQ7pxkaT5NhitQip5LKgVXt0isB9fHV5SGXE9Hpe-or03CXNS0=) °