Agentur: Auto fährt Fußgänger in Seoul an - Mehrere Tote

Seoul (Reuters) - In Südkorea hat sind einem Medienbericht zufolge mindestens sechs Menschen getötet worden, nachdem ein Auto mehrere Fußgänger angefahren hat.

Zudem seien acht Menschen verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap am Montag unter Berufung auf einen Polizeibeamten. Es sei möglich, dass die Zahl der Opfer steige. Der Vorfall habe sich in der Nähe des Rathauses von Seoul ereignet. Ein Polizeibeamter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Beamte würden am Ort des Geschehens ermitteln. Zu Details wollte er sich zunächst nicht äußern.

