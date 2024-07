EQS-News: Zukauf im amerikanischen Digital-Publishing-Markt: VR Equitypartner-Portfoliounternehmen Bookwire erwirbt digitales Distributionsgeschäft der Independent Publishers Group

Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Zukauf im amerikanischen Digital-Publishing-Markt:

VR Equitypartner-Portfoliounternehmen Bookwire erwirbt digitales Distributionsgeschäft der Independent Publishers Group. Beide Unternehmen gehen eine langfristige strategische Partnerschaft ein

Frankfurt am Main / Chicago (USA), 01. Juli 2024. Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner („VREP“) treibt den Wachstumskurs ihres Beteiligungsunternehmens Bookwire GmbH („Bookwire“), dem Pionier im Bereich der Publishing-Technologie, weiter voran. Durch den Erwerb des digitalen Distributionsgeschäfts der Independent Publishers Group („IPG“) sowie einer langfristigen, strategischen Partnerschaft mit der IPG kann Bookwire seine internationale Präsenz in den USA signifikant ausbauen.

Bookwire wurde 2010 von Jens Klingelhöfer und John Ruhrmann gegründet und hat sich seitdem zu einem international führenden unabhängigen Anbieter von digitalen Lösungen für die Verlagsbranche entwickelt. Neben dem Hauptsitz in Frankfurt verfügt das Unternehmen über Auslandsstandorte in Spanien, Brasilien, Großbritannien, Frankreich, Italien und den USA. Das Leistungsangebot von Bookwire umfasst die Bereiche Produktion, digitale Distribution, Analytics und Online-Vermarktung von u. a. E-Books und Audiobooks auf Plattformen wie Amazon Kindle, Apple Books, tolino, Google Play, Audible oder Spotify über die proprietäre Bookwire Software „Bookwire OS“.

IPG ist einer der führenden unabhängigen Anbieter im Bereich physischer und digitaler Distribution von Büchern, E-Books und Audiobooks für Buchverlage in den USA. Gegründet 1971 in Chicago, bietet IPG umfassende globale Vertriebsdienstleistungen, einschließlich Lagerung, Versand, digitalem Vertrieb und Marketing für seine Verlagskunden an.

Wachstumskurs fortsetzen

IPG wird sich im amerikanischen Markt zukünftig auf das physische Distributionssegment fokussieren. Im Rahmen der Transaktion erwirbt Bookwire den digitalen Geschäftsbereich und geht mit IPG eine langfristige Partnerschaft im Bereich digitaler Distribution ein. Zudem wird das Bookwire US-Geschäft durch eine langfristige Kooperation mit IPG nachhaltig gestärkt und IPG wird seinen Kunden weiterhin digitale Lösungen in Partnerschaft mit Bookwire anbieten.

Die IPG-Kunden werden vom Leistungsangebot, der globalen Reichweite und der international führenden Softwarelösung Bookwire OS der Bookwire als neuem digitalen Partner profitieren.

Jens Klingelhöfer, CEO und Mitbegründer von Bookwire, erklärt: „Diese strategische Partnerschaft mit IPG markiert ein neues Kapitel für uns. Durch die Kombination von IPG und Bookwire sind wir noch besser positioniert, um US-Verlage mit innovativen Lösungen zu unterstützen und im amerikanischen Markt kontinuierlich weiter zu wachsen.“

Erfolgreiche Buy-&-Build Strategie und weitere Internationalisierung

Seit sich VR Equitypartner Ende 2019 im Rahmen einer Wachstumsfinanzierung an Bookwire beteiligt hat, konnte das Unternehmen sein Lösungsportfolio durch organisches und anorganisches Wachstum kontinuierlich erweitern sowie die Anzahl von Verlagskunden durch neue internationale Standorte signifikant steigern.

Christian Futterlieb, Geschäftsführer von VR Equitypartner, sagt: „Dieser Schritt ist Teil unserer Internationalisierungsstrategie und stärkt die Marktpräsenz der Bookwire in den USA substanziell. Dies markiert einen wichtigen Meilenstein auf der gemeinsamen Reise mit Bookwire zum international führenden Publishing-Tech- Anbieter.“

VR Equitypartner im Überblick:

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de.

Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:

Thiemo Bischoff, Maximilian Finkbeiner, Simone Weck, Sebastian Leker, Dr. Roland Schlager, Frank Wildenberg



Von VR Equitypartner in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser:

Legal: Buhler Duggal & Henry LLP (Raoul Duggal, Eric Henry, Sophia Berger) und

act legal (Christoph Breithaupt)

Finance: Grant Thornton (Esmir Salcinovic, Marcel Kempf)

Tax: Grant Thornton (Dr. Stefan Hahn, Sandra zur Linden)

M&A: Oaklins DeSilva+Phillips (Jack Noble, Sam Holloway)

Kontakt VREP:

IWK Communication Partner

Christina Wiedemann

T: +49 89 2000 30 30

E: vrep@iwk-cp.com

