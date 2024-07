Zeitung - Sanofi prüft milliardenschwere Investition am Standort Frankfurt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - In Deutschland könnte es einem Zeitungsbericht zufolge zu einer weiteren Milliardeninvestition von einem großen Pharmakonzern kommen.

Der französische Arzneimittelhersteller Sanofi plant offenbar den Bau einer neuen Produktion im Frankfurter Stadtteil Höchst und könnte dafür voraussichtlich zwischen 1,3 und 1,5 Milliarden Euro investieren, berichtete das "Handelsblatt" am Montag unter Berufung auf das Umfeld der Bundesregierung. In Höchst betreibt das Unternehmen bereits eine Produktionsstätte für Insulin. Diese solle im Zuge der Umstellung auf eine modernere Technologie einem neuen Werk weichen. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Bei Sanofi war zunächst keine Stellungnahme erhältlich. Der Standort Frankfurt ist eines der größten Werke von Sanofi. Insgesamt arbeiten in Deutschland etwa 8000 Mitarbeitende an den drei Sanofi-Standorten Frankfurt, Köln und Berlin, weltweit sind es über 86.000. Zuletzt hatte der US-Pharmakonzern Eli Lilly mit seinen Investitionen in den Bau einer Produktionsstätte im rheinland-pfälzischen Alzey für 2,3 Milliarden Euro für Aufsehen gesorgt. Milliardenschwere Investitionen in Deutschland hatten zudem auch Daiichi-Sankyo, Roche und Merck beschlossen.

