Biden fordert niedrigere Preise für Abnehmspritzen in den USA

Frankfurt (Reuters) - US-Präsident Joe Biden forderte niedrigere Preise für Diabetesmedikamente und Abnehmspritzen in den USA.

"Wenn die Preise für diese Arzneimittel nicht erheblich gesenkt werden, haben sie das Potenzial, das amerikanische Gesundheitssystem in den Bankrott zu treiben", erklärte Biden gemeinsam mit Senator Bernie Sanders in einem am Dienstag veröffentlichten Meinungsbeitrag bei "USA Today". "Wenn Novo Nordisk und andere Pharmaunternehmen sich weigern, die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente in unserem Land deutlich zu senken und ihrer Gier ein Ende zu setzen, werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, um dem ein Ende zu setzen."

Die Aktien des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk - Hersteller der begehrten Abnehmspritze Wegovy und des Diabetesmittels Ozempic mit dem gleichen Wirkstoff - fielen darauf an der Börse in Kopenhagen um mehr als zwei Prozent. Die Papiere des US-Pharmakonzerns Eli Lilly, der das Diabetesmittel Mounjaro und die Abnehmspritze Zepbound herstellt, fielen im vorbörslichen Handel um ein Prozent. Die Medikamente der beiden Unternehmen gehören zur Klasse der sogenannten GLP-1-Agonisten, die den Blutzuckerspiegel senken und den Appetit reduzieren. Ozempic und Wegovy verhalfen Novo Nordisk zu Rekordumsätzen und machten es zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen Europas.

Eine 2-Milligramm-Packung Ozempic hat in den USA einen Listenpreis von 935,77 Dollar, während Wegovy laut der Website des Arzneimittelherstellers 1349,02 Dollar pro Packung kostet. Der Preis für Lillys Mounjaro liegt bei etwa 1100 Dollar pro Monat. "Novo Nordisk muss die Preise für Ozempic und Wegovy deutlich senken", erklärten Biden und Sanders. "Novo Nordisk verlangt von den Amerikanern unverschämt hohe Preise für diese verschreibungspflichtigen Medikamente. Wenn Ihr Arzt Ihnen GLP-1-Agonisten verschreibt, können die Preise für Ozempic und Wegovy um ein Vielfaches höher sein als die Preise in Kanada, Deutschland, Dänemark und anderen großen Ländern." Dies sei inakzeptabel. Auch Lilly verlange "unverschämt hohe Preise" für Mounjaro. Bei Novo und Lilly war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

Die hohen Medikamentenpreise in den USA stehen schon lange im Fokus beider Parteien. Der Demokrat Biden hat die Senkung der Gesundheitskosten zu einem zentralen Punkt seiner Wiederwahlkampagne gemacht. Sanders, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses des US-Senats, hat bereits eine Reihe von Maßnahmen ergriffen – von Briefen bis hin zu Anhörungen –, um die Pharmaindustrie zu niedrigeren Preisen zu drängen. Im April schrieb er einen Brief an Novo-Präsident Doug Langa, in dem er um weitere Informationen zu den US-Preisen für Ozempic und Wegovy forderte.

(Bericht von Patricia Weiß in Frankfurt und Manas Mishra in Bangalore. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)