TecDAX® - Ein extrem spannender Kursverlauf

Nach der Hälfte der Wegstrecke befinden sich die deutschen Technologietitel auf dem Level vom Jahresbeginn. Das bisherige Nullsummenspiel schlägt sich in einigen, charttechnisch extrem spannenden, Aspekten nieder. So hat der TecDAX® in den letzten vier Monaten jeweils seine Bewegungshochs bei knapp 3.500 Punkten ausgeprägt. Die letzten beiden Monatskerzen verfügen zudem über ausgeprägte Dochte. Per Saldo ist der Aufschwung seit Herbst vergangenen Jahres damit ins Stocken geraten. Das bringt uns zu einer wichtigen Kernunterstützung: Gemeint ist die Bastion bei knapp 3.300 Punkten, wo das Aktienbarometer seit Anfang 2020 diverse Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt hat. Zusätzlich verläuft hier der Durchschnitt der letzten 38 Monate (akt. bei 3.288 Punkten) sowie ein Cluster aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Retracements (3.299/3.292 Punkten). Charttechnisch am bedeutendsten ist aber die Nackenlinie des zuvor ausgeprägten Doppelbodens (siehe Chart). Einen Bruch dieser Schlüsselzone gilt es unbedingt zu verhindern, denn das würde die charttechnischen Perspektiven der deutschen Techwerte spürbar eintrüben. Deshalb lautet das aktuelle Motto: „make or break!“

TecDAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart TecDAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

