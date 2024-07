Bitcoin Kurs droht Rutsch auf 50.000 Dollar

Dem Bitcoin droht am Freitag und damit kurz vor dem Wochenende der Rutsch zurück auf die psychologische 50.000-Dollar-Marke. Der jüngste Abverkauf am Kryptomarkt könnte sich am Freitag möglicherweise weiter fortsetzen. Neben den Entwicklungen rund um insolvente Kryptobörse Mt. Gox blicken Anleger insbesondere auf den US-Arbeitsmarktbericht.

Auf Tagessicht büßt der Bitcoin (USD) rund 10 Prozent auf zwischenzeitlich unter 55.000 Dollar ein.

Anleger fürchten weiter Abverkäufe – „Long-Squeeze“ dürfte Abwärtsmomentum forcieren

Die Art und Weise des jüngsten Abverkaufs zeigt, dass Anleger versuchen potenziellen Veräußerungen durch die Gläubiger der gescheiterten Börse Mt. Gox. offensichtlich zuvorzukommen. Auch ein sogenannter „Long-Squeeze“ dürfte das Momentum verstärkt haben. Werden Wetten auf weiter steigende Kurse aufgelöst, kann dies panikartige Reaktionen am Markt auslösen.

