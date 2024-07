EQS-News: Hauptversammlung der Masterflex SE beschließt Dividende von 0,25 Euro je Aktie

EQS-News: Masterflex SE / Schlagwort(e): Dividende/Hauptversammlung

Hauptversammlung der Masterflex SE beschließt Dividende von 0,25 Euro je Aktie



05.07.2024

Gelsenkirchen, 05. Juli 2024 – Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Masterflex SE (ISIN: DE0005492938) hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2024 in Gelsenkirchen durchgeführt.

Die Aktionärsversammlung hat den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat angenommen und eine Dividende je Aktie von 0,25 Euro (Vorjahr: 0,20 Euro) für das Geschäftsjahr 2023 beschlossen. Damit werden insgesamt rund 2.404.583 Euro (Vorjahr: 1.923.667 Euro) vom Bilanzgewinn der Masterflex SE in Höhe von 21.419.446 Euro ausgeschüttet. Der vom Bilanzgewinn verbleibende Betrag in Höhe von 19.014.863 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Hauptversammlung sprach den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2023 das Vertrauen aus und stimmte allen Punkten der Tagesordnung mit großen Mehrheiten zu. In seiner Rede hob CEO Dr. Andreas Bastin insbesondere die mit 12,6 Mio. Euro beim operativen EBIT erreichte Rekordmarke auf der Ergebnisseite sowie das mit 12,4 % bei der entsprechenden operativen EBIT-Marge erreichte Profitabilitätsniveau hervor. Dank eines erfolgreichen Jahresauftakts im ersten Quartal 2024 bestätigte er auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2024, die Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 100 Mio. bis 107 Mio. Euro und ein EBIT zwischen 12 Mio. und 15 Mio. Euro vorsieht.

Im Rahmen seines mittel- bis langfristigen Ausblicks ging Dr. Bastin insbesondere auf das Zukunftsprogramm HERO@ZERO ein. Als Marktführer im Bereich von Schlauch- und Verbindungssystemen hat Masterflex das Ziel, das Geschäftsmodell bis ins Jahr 2035 schrittweise in die Kreislaufwirtschaft zu transformieren. Durch die erweiterte Fokussierung auf die zweite Lebenszyklushälfte der Produkte entsteht für Masterflex ein neuer Markt mit entsprechenden positiven Impulsen für die mittel- bis langfristige Geschäftsentwicklung.

„Wir sind stolz darauf, dass wir unser Versprechen zum weiteren Ausbau der Profitabilität mit einer Steigerung der operativen EBIT-Marge von 11,4 % auf 12,4 % im Jahresvergleich eingelöst und wir trotz eines durchaus herausfordernden Umfeldes im Geschäftsjahr 2023 beim EBITDA und beim EBIT neue historische Bestmarken erreicht haben. In die nächste Wachstumsphase für Masterflex gehen wir mit einem revolutionären Ansatz. Die für die nächsten Jahre geplante Transformation mittels des Zukunftsprogramms HERO@ZERO hin zur Kreislaufwirtschaft bedeutet eine Erweiterung des Geschäftsmodells um Services und Dienstleistungen rund um das Thema digitalisierte Schlauch- und Verbindungstechnik mit planbaren Umsatzerlösen und reduziertem Ressourcenverbrauch. Unsere Kunden profitieren mit dieser Angebotserweiterung von mehr Transparenz in der Lieferkette, Kostensenkung, Abfallreduzierung und vor allem von einer komfortablen Lösung für künftige regulatorische Herausforderungen. Mit unserer Vorreiterrolle in diesem Bereich bauen wir zudem unsere führende Wettbewerbsposition weiter aus“, sagt Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex Group.

Die Stimmpräsenz lag bei 57,70 %. Weitere Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 sowie die detaillierten Abstimmungsergebnisse stehen unter www.masterflexgroup.com im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.



