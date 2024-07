EQS-News: Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und Ausgabe von Gratisaktien

EQS-News: CR Energy AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und Ausgabe von Gratisaktien



Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und Ausgabe von Gratisaktien

Handelsregistereintragung ist erfolgt: Grundkapital der CR Energy AG beträgt nun EUR 23.520.872,00 (nach zuvor EUR 5.880.218,00)

Kleinmachnow, 08. Juli 2024 – Die von den Aktionären der CR Energy AG („CR Energy“, ISIN: DE000A2GS625), im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 27.06.2024 beschlossene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln wird nun abgeschlossen. Durch die Eintragung des Hauptversammlungsbeschlusses (ebenso wie der weiteren beschlossenen Satzungsänderungen) am 05.07.2024 in das Handelsregister hat sich das Grundkapital der CR Energy AG von EUR 5.880.218,00 um EUR 17.640.654,00 auf EUR 23.520.872,00 erhöht.

Den Aktionären der Gesellschaft stehen die Gratisaktien aufgrund ihres Aktienbesitzes im Verhältnis 1:3 zu, so dass die Aktionäre für jeweils eine bestehende Aktie zusätzlich drei Gratisaktien erhalten. Der jeweilige prozentuale Anteil eines Aktionärs am Kapital der CR Energy AG verändert sich hierdurch nicht.

Da sämtliche Aktien der Gesellschaft in Giro-Sammeldepots verwahrt werden, erhalten die Aktionäre der Gesellschaft mittels Depotgutschrift Miteigentum an der bei der Clearstram Banking AG hinterlegten Globalurkunde in Höhe der auf sie entfallenden Gratisaktien und haben wegen der Entgegennahme dieser Aktien nichts zu veranlassen.

Mit der Zuteilung der Gratisaktien rechnen wir in den nächsten Tagen, diese erfolgt für die berechtigten Aktionäre aufgrund ihrer Bestände an bestehenden Aktien mittels Depotgutschrift. Die Gratisaktien werden wie die bestehenden Aktien zum Handel in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) einbezogen.

Es wird erwartet, dass sich das Kursniveau der Aktie entsprechend anpasst. Die neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2024 gewinnberechtigt. Die CR Energy Aktie gewinnt durch die Durchführung der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln noch mehr Attraktivität für die Investoren, insbesondere für private Anleger.

Über CR Energy

CR Energy AG gründet und entwickelt innovative und wachstumsstarke Unternehmen im Bereich der Energieversorgung und des nachhaltigen Wohnungsbaus. Sie unterstützt diese Unternehmen als strategischer Partner beim Aufbau und der Weiterentwicklung ihres Angebots, Skalierung ihres Geschäftsmodells und Erschließung neuer Märkte. Nachhaltigkeit und Qualität stehen dabei im Zentrum der Investitionsstrategie.

