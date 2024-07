IRW-News: Global Uranium Corp.: Global Uranium Corp. notiert am OTC Pink Market

IRW-PRESS: Global Uranium Corp.: Global Uranium Corp. notiert am OTC Pink Market

Vancouver, British Columbia, 8. Juli 2024 / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC PINK: GURFF | FWB: Q3J) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Aktien des Unternehmens mit Wirkung vom 8. Juli 2024 in den Börsenhandel am OTC PINK Market (OTC PINK) aufgenommen wurden und dort ab sofort unter dem Börsensymbol GURFF notieren.

Chief Executive Officer John Kim erklärt: Es freut uns außerordentlich, dass unsere Aktien ab sofort am OTC Pink Market unter dem Börsenkürzel GURFF gehandelt werden. Dieser Meilenstein steigert die Sichtbarkeit unseres Unternehmens und ermöglicht uns den Zugang zu einer breiteren Anlegerbasis. Damit können wir unserem Bekenntnis zu Wachstum und Wertschöpfung noch besser gerecht werden.

Die Stammaktien des Unternehmens werden außerdem weiterhin an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsenkürzel GURN gehandelt.

ÜBER GLOBAL URANIUM CORP.

Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen, vorwiegend in Nordamerika. Das Unternehmen besitzt zurzeit sieben bedeutsame Uranprojekte: das Northwest Athabasca-Joint Venture mit Forum Energy Metals Corp. und NexGen Energy Ltd. in der Region Northwest Athabasca in der kanadischen Provinz Saskatchewan; sowie die Projekte Great Divide Basin District, Gas Hills District und Copper Mountain District im US-Bundesstaat Wyoming und das Konzessionsgebiet Wing Lake im Gebiet Mudjatik im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

S. John Kim

CEO und Direktor

604-359-1248

info@globaluranium.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Keine Wertpapierbörse übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

