Robinhood mit KI und Krypto-Derivate auf Wachstumskurs

Die Aktie von Robinhood bildet seit Mitte November 2023 einen Aufwärtstrend. In der jüngsten Aufwärtswelle schraubte sich das Papier zeitweise auf 24,25 USD. Seit Mitte Juni befindet sich die Aktie in einer Konsolidierungsphase. Dabei wurde mehrfach die Unterstützung bei 21,20 USD (61,8%-Retracementlinie) getestet. Seit einigen Tagen pendelt die Aktie in einer engen Range um die Marke von 22,35 USD. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind jeweils abwärtsgerichtet. Aktuell deutet somit vieles darauf hin, dass sich die Seitwärtsbewegung zwischen 21,20 und 24,25 USD zunächst fortsetzt. Ein Ausbruch aus der Bandbreite könnte eine nachhaltige Trendwende einleiten. Bei einem Ausbruch über 24,25 USD eröffnet sich Aufwärtspotenzial bis 27,35 USD (138,2%-Retracementlinie). Bei einem Rücksetzer unter 21,20 USD droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 20,25 USD oder gar 19,30 USD.