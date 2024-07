EQS-News: Greta Gaumert General Counsel & Head of Group Compliance der LAIQON AG

EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Personalie

Greta Gaumert General Counsel & Head of Group Compliance der LAIQON AG



10.07.2024 / 14:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

Greta Gaumert General Counsel & Head of Group Compliance der LAIQON AG

Bestellung zur Geschäftsführerin der LAIC Vermögensverwaltung GmbH vorgesehen

Langjährige Topmanagement-Erfahrung bei Finanzdienstleistern

Hamburg, 10. Juli 2024

Die LAIQON AG hat Greta Gaumert (41) mit Wirkung zum 1. Juli 2024 als Managing Director für die neu geschaffene Position als General Counsel (Syndikusanwältin) und Head of Group Compliance gewonnen. Unter Führung von Gaumert wird damit das Konzernressort Recht und Compliance der Gesellschaft weiter ausgebaut. Die Volljuristin berichtet direkt an Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG.

Im Team von Frau Gaumert ist Diana Lange Compliance Officer der LAIQON AG sowie ihrer Hamburger Tochterunternehmen sowie Head of Regulatory Affairs für den LAIQON Konzern.

Bestellung zur Geschäftsführerin der LAIC Vermögensverwaltung GmbH vorgesehen

Frau Gaumert soll zudem vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Geschäftsführerin der LAIC Vermögensverwaltung GmbH bestellt werden. In dieser Position wird Sie u. a. die rechtlichen und regulatorischen Thematiken der eingegangenen Vertriebspartnerschaften verantworten. Als Vermögensverwalter erbringt die LAIC Vermögensverwaltung GmbH die Finanzportfolioverwaltung und verfügt über eine Erlaubnis zum Erbringen von Wertpapierdienstleistungen gemäß § 15 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Die Geschäftsführung der LAIC Vermögensverwaltung GmbH wird dann aus M. Sc. Christian Sievers, Dipl.-Volksw. Lasse Linzer, Dipl.-Kaufm. Michael van Riesen sowie Greta Gaumert bestehen.

Langjährige Topmanagement-Erfahrung bei Finanzdienstleistern

Mit Frau Gaumert gewinnt die LAIQON AG eine ausgewiesene Rechts- und Compliance-Expertin mit Topmanagement-Erfahrung im strategischen als auch operativen Bereich in allen regulatorischen Rechtsfragen sowie Compliance und ESG-Angelegenheiten. Sie kommt von der Qualitas Energy, Madrid, Spanien, einem großen spanischen Fondsmanager mit dem Fokus auf Erneuerbare Energien und nachhaltige Infrastruktur-Projekte, wo sie global verantwortlich als Chief Compliance Officer tätig war. Zuvor war sie drei Jahre als Mitglied des Management Boards und General Counsel & Chief Risk Officer bei der Exporo AG, einer digitalen Investmentplattform, tätig. Davor war sie langjährig in verschiedenen leitenden Positionen bei der Aquila-Gruppe beschäftigt, zuletzt als Head of Legal bei der Aquila Capital Holding GmbH. 2010 hatte sie ihre juristische Ausbildung nach ihrem Jurastudium an den Universitäten Passau und Münster mit dem zweiten Staatsexamen am Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg abgeschlossen.

Hierzu Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG: „Mit Frau Gaumert gewinnen wir eine fachlich versierte und führungserfahrene Juristin. Sie wird uns mit ihrer Expertise und Markterfahrung insbesondere im Bereich Finanzdienstleistungen bei der Bewältigung der zunehmenden Regulatorik und Compliance-Anforderungen bei allen unseren Angebotsmarken weiter voranbringen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr.“

„Ich freue mich sehr, die Rechts- und Compliance-Organisation des LAIQON-Konzerns mit meinem Team zukunftssicher weiter auszubauen. Hierbei werden die drei Megatrends Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Nutzerzentrierung, die im Fokus der Konzernstrategie stehen, eine entscheidende Rolle spielen“, sagt Greta Gaumert, neuer General Counsel & Head of Group Compliance der LAIQON AG.

Über die LAIQON AG:

Der LAIQON-Konzern (LQAG, ISIN: DEOOOA12UP29) ist ein stark wachsender Asset Manager mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen mit einem verwalteten Vermögen von über 6,4 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2024). Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg, Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern ein Portfolio aus aktiv gemanagten Fonds, KI-gemanagten Fonds und individueller Vermögensverwaltung an. Mit seiner KI-Tochter LAIC und dem selbst entwickelten LAIC-ADVISOR® gehört LAIQON zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Asset Management. LAIQON setzt auch bei seinen Prozessen und im Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie. Dank seiner voll integrierten Digitalen Asset Plattform (DAP 4.0) kann LAIQON seinen Service vom Onboarding bis zum Reporting voll digital abbilden, skalieren und seine Produkte und Services Dritten als White-Label-Partner zur Verfügung stellen.

Kontakt:

Hendrik Duncker

IR/PR

Lloyd Fonds AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

Mail: ir@lloydfonds.de

10.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: LAIQON AG An der Alster 42 20099 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0 Fax: +49 (0)40 32 56 78-99 E-Mail: info@laiqon.com Internet: https://laiqon.ag ISIN: DE000A12UP29 WKN: A12UP2 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1943563

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1943563 10.07.2024 CET/CEST