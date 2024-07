Live-Interview mit dem IT-Spezialisten Bechtle: Profitieren vom KI-Hype!

Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Aber kann der deutsche Mittelstand oder gar der Staat die Werkzeuge der KI ohne fremde Hilfe für sich nutzen? Nur in Ausnahmefällen, meinen wir.

Viele Akteure haben nicht das Know-how – insbesondere dem Staat ist dieses ganz und gar nicht zuzutrauen – und sind daher auf Spezialisten wie Bechtle (WKN: 515870) angewiesen, um KI-Anwendungen zu implementieren.

Eine spannende Frage ist daher, wie der IT-Anbieter von der Nachfrage nach KI-Lösungen profitieren kann. Wir könnten uns jetzt lange mit der Analyse von Geschäftsberichten aufhalten. Aber wir haben im Rahmen der Aktienwelt360 Unternehmerwochen den IR-Chef von Bechtle, Martin Link, zum Live-Interview eingeladen, wo auch du deine Fragen stellen kannst! Das Event findet am Donnerstag, den 11. Juli um 17 Uhr statt.

Das Webinar wird von Aktienwelt360-Chefanalyst Florian König und Aktienwelt360-Analyst Peter Roegner moderiert und du kannst LIVE Fragen stellen.

Bechtle ist gut positioniert, um von der Nachfrage nach Multi- und Managed Cloud Services sowie Cybersecurity zu profitieren. Dies sind Themen mit langfristigen Wachstumstrends und Bechtle hat alle Möglichkeiten, die neuen Technologien anzubieten und vor allem datenschutzrechtlich auf den deutschen Markt anzupassen.

Bechtle AG: IT-Kompetenz made in Germany

Am 21. Juli 1983 startete die Bechtle GmbH EDV-Technik als kleines Ladengeschäft. Nach einer raschen Expansion erfolgte im Jahr 2000 der Börsengang. Mittlerweile ist das Unternehmen an über 100 Standorten in 14 Ländern vertreten.

Und konnte aus den guten Gewinnen jedes Jahr Dividenden ausschütten. Anleger, die 2004 für knapp 2,50 Euro pro Aktie eingestiegen sind, erhalten heute eine Dividendenrendite von 28 % auf den Einstiegskurs. Das kann sich sehen lassen, ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange!

Das Management wird weiterhin sehr diszipliniert den Markt konsolidieren und auch Akquisitionen in anderen Ländern tätigen. Zuletzt hat man ein führendes IT-Systemhaus in Italien übernommen. Damit wurde die Mitarbeiterzahl in Italien von 30 auf rund 130 erhöht. Außerdem wurde die europäische Partnerschaft mit Apple ausgebaut.

Im Live-Interview werden wir auch auf die Partnerschaften mit Microsoft, Fortinet, Lenovo, HP und Dell eingehen und beleuchten, welche Vorteile sich daraus für Bechtle gegenüber kleineren Konkurrenten wie der Cancom SE ergeben.

Gibt es bald einen Katalysator für den Bechtle-Aktienkurs?

Der Aktienkurs hat in den letzten Monaten etwas korrigiert, da in Deutschland eine Investitionszurückhaltung zu spüren ist, die sich bald auflösen könnte. Da einige Behörden und Unternehmen noch ältere PCs und Laptops im Einsatz haben, könnte das Ende des Supports für Windows 10 ein Katalysator für Neuanschaffungen sein. Ab Oktober 2025 sind weltweit rund 240 Millionen PCs betroffen. Bechtle hat mit neuen Tablets, Laptops, PCs oder auch der Apple Vision Pro (ab Verkaufsstart) ein ideales Ersatzangebot.

Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 bleibt daher positiv, Umsatz und Ergebnis sollten deutlich zulegen. Wir wollen mit IR-Chef Martin Link einen Blick in die längerfristige Zukunft werfen und du hast die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Das Webinar mit Martin Link, unserem Chefanalysten Florian und unserem Analysten Peter findet statt am 11. Juli 2024 um 17 Uhr.

Komm zum Live-Dialog!

Es lohnt sich, dabei zu sein, wenn wir den IT-Spezialisten zum Live-Dialog einladen! Teilnehmen kannst du am Donnerstag, den 11. Juli um 17 Uhr als Mitglied des Aktienkompass von Aktienwelt360. Klicke hier, um mehr über eine Mitgliedschaft zu erfahren!

Als Mitglied von Aktienkompass Gold kannst du Fragen an Bechtle auch vorab einreichen. Wir stellen deine Fragen für dich und stellen eine Aufzeichnung bereit. Hier geht es zur Mitgliedschaft bei Aktienkompass Gold.

Der Artikel Live-Interview mit dem IT-Spezialisten Bechtle: Profitieren vom KI-Hype! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Du willst mehr über die Bechtle-Aktie erfahren?

Dann registriere dich beim Aktienwelt360 Aktienkompass!

Als Mitglied kannst du alle Unternehmensupdates zu dieser und dutzender weiterer Aktien lesen, die wir im Aktienwelt360 Aktienkompass zum Kauf empfehlen. Wir stellen dir die besten Investitionsgelegenheit aus dem deutschsprachigen Raum und international vor, die es jetzt gibt. Und wir verfolgen alle Empfehlungen intensiv, um zu prüfen, ob unsere Investitionsthesen aufgehen. Der Aktienkompass ist dein perfekter Börsenbegleiter, wenn du gerne langfristig in großartige Unternehmen investierst.

Klicke hier und werde Mitglied!

Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Bechtle.

Aktienwelt360 2024