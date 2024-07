Nicht den Geschmack getroffen: Sat.1 setzt Kochshows ab

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Sat.1 lässt die Kochsendungen mit Johann Lafer und Alex Kumptner auslaufen. "Die Kochshows "Drei Teller für Lafer" und "Das Schnäppchenmenü" haben unter der Woche am Sat.1 -Nachmittag leider nicht den Massengeschmack getroffen", teilte ein Sendersprecher mit und bestätigte damit einen Bericht von dwdl.de.

Die restlichen Folgen Sendungen werden stattdessen am Wochenende ausgestrahlt: Jeweils fünf Ausgaben am Stück werden am Samstag ab 13.00 Uhr zu sehen sein - erst "Drei Teller für Lafer", später dann an der Stelle "Das Schnäppchenmenü" mit Profi Alex Kumptner.

Laut dwdl.de waren die erst Mitte Mai gestarteten Produktionen auf den Sendeplätzen um 15 und 16 Uhr nicht gut angekommen: Die bislang 40 ausgestrahlten Folgen des "Schnäppchenmenüs" sahen durchschnittlich kaum mehr als 200 000 Zuschauer, die Kochshow mit Johann Lafer sei in aller Regel noch schlechter angenommen worden./may/DP/men