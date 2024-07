Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Joe Biden

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Joe Biden:

"Hält der angeschlagene US-Präsident an der Kandidatur fest, wird es im Wahlkampf wohl tatsächlich nur noch um seine mentale und physische Fitness gehen - und nicht um den verurteilten Straftäter und Demokratieverächter Donald Trump. In einer Pressekonferenz im Weißen Haus hat die Debatte über Bidens Gebrechen nun bizarre Formen angenommen: Warum und wie oft dort Ärzte vorstellig wurden, diskutiert jetzt ganz Washington. Es wirkt entwürdigend, was Biden da zu erdulden hat, dessen Regierungsbilanz sich ja durchaus sehen ließe. (.) Noch hat Biden die Chance auf einen Abgang in Würde. Seine Partei freilich müsste dann einen besseren Kandidaten finden."/yyzz/DP/he