OTS: Memorysolution GmbH / Strategische Lösungen für eine dynamische ...

Strategische Lösungen für eine dynamische Halbleiterindustrie: Memorysolution GmbH sichert die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Technologieunternehmen (FOTO) Breisach am Rhein (ots) - Die heutige Produktion elektrischer Geräte ist ohne intelligente, hochentwickelte elektronische Komponenten undenkbar. Von Autos über intelligente Fabriken bis hin zu Haushaltsgeräten - Speicher und Halbleiter sind allgegenwärtig. Rund 83 % der Unternehmen in Deutschland gaben 2023 an, dass Halbleiter-Bauteile oder Komponenten in der Produktion unverzichtbar sind[1]. Auch wenn Deutschland keine führende Rolle in der Produktion von Endverbraucher-Elektronik wie Smartphones und Laptops spielt, bleibt es ein bedeutender Akteur in der Integration intelligenter Elektronik in Schlüsselindustrien wie der Automobilbranche und der Fabrikautomation. Hier setzt Deutschland weiterhin globale Standards in Qualität und Zuverlässigkeit. Die ständige Entwicklung neuer, leistungsfähigerer Komponenten durch Halbleiterhersteller führt dazu, dass Speicherprodukte häufig nach nur 12 bis 18 Monaten abgekündigt werden. Diese kurzen Lebenszyklen sind für die deutsche Industrie, die auf langfristig verfügbare und stabile Komponenten angewiesen ist, eine große Herausforderung. Gerald Diercks, CEO der Memorysolution GmbH, erklärt dazu: "Der Halbleitermarkt wird stark von der Unterhaltungselektronikindustrie dominiert, die den Takt vorgibt. Diese Branche bringt häufig neue Produkte auf den Markt und kann sich problemlos an die schnellen Innovationszyklen anpassen. Im Gegensatz dazu bewegen sich konventionelle Industrien wie die Automobilbranche in einem gemächlicheren Tempo. Sie sind auf stabile und langfristig verfügbare Komponenten angewiesen. Häufige Abkündigungen und kurze Produktlebenszyklen können hier zu umfangreichen Anpassungen und Re-Designs führen, was zusätzliche Zeit und Ressourcen kostet. " Damit das End-of-Life (EOL) der Speicherprodukte nicht zum Start-of-Panic wird, konzentriert sich die Memorysolution GmbH darauf, Elektronikherstellern stabile und planbare Produktionsprozesse zu gewährleisten. Seit über 25 Jahren ist das Unternehmen auf den Speichermarkt spezialisiert und seit Jahrzehnten Partner der größten Halbleiterhersteller der Welt. Um die langfristige Verfügbarkeit der Speicherkomponenten zu gewährleisten, setzt das süddeutsche Unternehmen auf mehrere Strategien: - Umfassende Industrial-Memory Linecard : Durch langjährige Partnerschaften mit allen relevanten Herstellern und umfangreiches Produktwissen kann Memorysolution eine breite Palette an Speichertechnologien anbieten. - Herstellerneutrale Beratung : Dank umfassender Marktkenntnisse bietet Memorysolution unabhängige Beratung an und empfiehlt das ideale Speicherprodukt für die jeweiligen Anforderungen, ohne an bestimmte Hersteller gebunden zu sein. - Langfristige Verfügbarkeit durch 2nd-Sourcing Strategien : Memorysolution stellt sicher, dass Kunden über die gesamte Produktionslaufzeit ihre Produkte in gleichbleibender Konfiguration erhalten, indem sie bereits vor der Allokation für alternative Bezugsquellen sorgen. Zusätzlich ermöglicht das Unternehmen die Fertigung bereits abgekündigter Produkte. David Marks, Head of Sales Industrial bei Memorysolution GmbH, ergänzt: "Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden immer die richtigen Bauteile zur Verfügung haben. Idealerweise beginnt dies bereits in der frühen Entwicklungsphase, in der wir eng mit den Kunden zusammenarbeiten, um ihre genauen Bedürfnisse zu verstehen. Anschließend suchen wir nach passenden Produkten und empfehlen bewährte Komponenten. Wir stellen sicher, dass die Bauteile langfristig verfügbar sind und unterstützen unsere Kunden bei der schnellen Entwicklung von Prototypen und der Klärung technischer Fragen direkt mit den Herstellern." Mit einem Umsatz von über EUR100 Mio. und einem kontinuierlichen Wachstum von rund 15% pro Jahr trägt die Memorysolution GmbH maßgeblich zur Stabilität und Innovationsfähigkeit der deutschen Industrie bei. Branchenexperten sehen das Unternehmen als wichtigen Partner, der deutschen Unternehmen hilft, sich im globalen Wettbewerb zu behaupten. "Memorysolution hat uns immer wieder mit verschiedenen Produktalternativen unterstützt, die uns helfen, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Besonders wertvoll für uns ist, wie proaktiv sie dabei vorgehen, unsere benötigten Komponenten vorrätig zu halten. Das nimmt uns einen erheblichen logistischen Druck und ermöglicht es uns, schneller auf Marktanforderungen zu reagieren," erklärt Oliver Dietz, Leiter des Auftragsmanagements bei WEPTECH GmbH, einem führenden EMS-Dienstleister. Als EMS-Dienstleister (Electronic Manufacturing Services) bietet WEPTECH umfassende Dienstleistungen in der Elektronikfertigung, einschließlich Design, Produktion, Prüfung und Zertifizierung von elektronischen Bauteilen und Systemen. Dietz fügt hinzu: "Die verlässliche und langjährige Partnerschaft mit Memorysolution ist ein zentraler Bestandteil unserer Fähigkeit, uns auf die Entwicklung neuer Designs und Technologien zu konzentrieren, ohne uns um die ständige Verfügbarkeit wichtiger Bauteile sorgen zu müssen." Über Memorysolution Memorysolution GmbH ist ein internationaler Spezialdistributor für Speicher-ICs, Speichermodule und SSDs, von Enterprise bis Industrial Grade. Zusätzlich bietet das Unternehmen das komplette Supermicro-Serverportfolio an und hat eine eigene Einheit für individuelle Serverlösungen. Mit Hauptsitz in Breisach am Rhein gliedert sich Memorysolution in drei zentrale Geschäftsbereiche: IT-Distribution: Fokussiert auf Speicherlösungen für Enterprise- und Datacenter-Anwendungen. Industrial: Spezialisiert auf robuste Speicher für industrielle Produktion. Custom Server Solutions: Bietet maßgeschneiderte Serverkonfigurationen für spezielle Kundenanforderungen unter der Marke "Mustang Systems". Weitere Informationen finden Sie auf https://www.memorysolution.de . [1] Quelle: Statista Research Department (02.04.2024: "Bedeutung von Halbleiter-Bauteilen oder Komponenten in deutschen Unternehmen 2023.") Pressekontakt: behle & partner GmbH & Co. KG Lena Steinke / Jean Marc Behle Carl-Jordan-Straße 16 83059 Kolbermoor Tel. 08031/ 391 16 -01/ -07 mailto:memorysolution@behle-partner.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175551/5820929 OTS: Memorysolution GmbH