Flugzeugbauer Airbus legt Sparprogramm auf

Paris (Reuters) - Der Airbus-Konzern hat Insidern zufolge in seiner Flugzeugsparte ein Performance-Programm mitsamt Plänen für Kosteneinsparungen und Stellenbegrenzungen aufgelegt.

Der Codename des Programms laute "LEAD", hieß es am Freitag in Branchenkreisen unter Berufung auf eine Mitarbeiter-Info. Danach sollen die Kosten gesenkt und die Umsätze gesteigert werden. Flugzeugchef Christian Scherer habe in dem Mitarbeiterbrief erklärt, dass es sich nicht um ein formelles Stellenabbauprogramm handle. Bei den Kosten gebe es keine Tabus. An der bisherigen Strategie wolle der Boeing-Rivale festhalten.

Airbus wollte sich zu internen Memos nicht äußern, bestätigte aber, dass es ein Performance-Programm gibt.

(Bericht von Tim Hepher, bearbeitet von Tom Käckenhoff, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)