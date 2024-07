Wochenausblick. DAX nimmt Kurs auf Allzeithoch. Berichtssaison kommt in Fahrt

Der DAX® verbuchte die zweite Woche in Folge Kursgewinne. Das Allzeithoch kam damit wieder in Sichtweite. Spekulationen auf baldige Zinssenkungen in den USA beflügelten. Nächste Woche kommt die Berichtssaison allmählich in Fahrt. Zudem steht die EZB-Zinsentscheidung im Fokus.

US-Inflationsdaten und Statements von Fed-Chef Jerome Powell sorgten in der abgelaufenen Woche für eine gewisse Erlösung an den Anleihemärkten. Dabei gaben die Renditen in Europa als auch in den USA deutlich nach. Profiteur dieser Entwicklung war vor allem der Goldpreis. Die Notierung für eine Feinunze Gold stieg im Wochenverlauf auf 2.400 USD. Am Ölmarkt blieb es hingegen ruhig.

Unternehmen im Fokus

Kommende Woche werden unter anderem American Express, ASML, Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Morgan Stanley, Netflix, Nokia, Novartis, Sartorius und Tomtom Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine

MONDAY JULY 15, 2024

China releases Q2 GDP, June activity data

China (Mainland)-Activity indicators

United States-Empire State

Federal Reserve Chair Powell participates in interview with the Economic Club of Washington

Federal Reserve’s Daly speaks in Park City, Utah

TUESDAY JULY 16, 2024

Spanish economy ministry releases new macroeconomic forecast

ZEW Institute publishes German investor morale index

United States-Retail Sales

United States-Imports/Exports

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

Federal Reserve Board Governor Kugler speaks to NABE seminar

WEDNESDAY JULY 17, 2024

German cabinet set to approve draft budget for 2025 and plan to accelerate economic growth

Euro Zone-Inflation

United States-Housing Stats

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks on the economy

United States-Industrial production

Federal Reserve Board Governor Waller speaks on the economic outlook

Federal Reserve issues Beige Book

THURSDAY JULY 18, 2024

ECB rate decision

United States-Jobless

Dallas Federal Reserve Bank President Logan gives opening remarks before Fed conference

FRIDAY JULY 19, 2024

United Kingdom-GfK consumer confidence

Chart: DAX®Widerstandsmarken: 18.880 Punkte Unterstützungsmarken: 17.807/17.975/18.110/18.200/18.415/18.648 Punkte Der DAX® knackte gestern die Widerstandszone zwischen 18.415 und 18.500 Punkten und bestätigte dies heute. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind aufwärtsgerichtet. Der mittelfristige Abwärtstrend ist nach oben durchbrochen und im späten Handel gelang es, die Hürde bei 18.648 Punkten zu überwinden. Damit eröffnet sich weiteres Potenzial bis 18.880 Punkte. Die einstige Widerstandszone wird nun zur Unterstützungszone. Rücksetzer bis 18.415 Punkte könnten Bullen erneut als Einstiegschance werten. Kippt der Index jedoch unter 18.415 Punkte droht eine Konsolidierung bis 18.200 Punkte. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 11.03.2024 – 12.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 13.07.2019 – 12.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 85,62* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 100,06** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 103,64*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.07.2024; 17:25 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 1,50* 16.200,00 18.800,00 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 2,18* 16.600,00 19.000,00 20.09.2024 DAX® HD3Y98 4,35* 13.600,00 19.200,00 20.09.2024 DAX® HD3YBG 5,76* 15.200,00 19.400,00 20.09.2024 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.07.2024; 17:25 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.