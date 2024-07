Die meistgehandelten Produkte: Paypal mit großer Chance

Trotz des Attentats auf Donald Trump zeigt sich der Dax® am Montagvormittag stabil. Der deutsche Aktienmarkt reagierte bisher kaum auf die politischen Turbulenzen in den USA und setzt seinen positiven Trend fort. Die Hoffnung auf sinkende Zinsen, gestärkt durch die schwächer als erwartete Inflation in den USA und Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell, treibt den Dax® weiterhin nach oben. Heute standen besonders Nvidia und Apple im Fokus der Anleger.