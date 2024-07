EQS-News: Affluent Medical: Prospekt zur Handelszulassung von 6.190.831 Aktien für Kapitalerhöhung unter Ausschluss von Bezugsrechten mit bestimmtem Investorenkreis

EQS-News: Affluent Medical SA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Affluent Medical: Prospekt zur Handelszulassung von 6.190.831 Aktien für Kapitalerhöhung unter Ausschluss von Bezugsrechten mit bestimmtem Investorenkreis



15.07.2024 / 07:45 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG

Affluent Medical: Prospekt zur Handelszulassung von 6.190.831 Aktien für Kapitalerhöhung unter Ausschluss von Bezugsrechten mit bestimmtem Investorenkreis

Aix-en-Provence, 15. Juli 2024, 07:45 Uhr, Affluent Medical (ISIN: FR0013333077 – Ticker: AFME – „Affluent“), ein französisches, international tätiges MedTech-Unternehmen im klinischen Stadium, das auf die Entwicklung und Herstellung innovativer medizinischer Implantate spezialisiert ist, hat heute bekanntgegeben, dass die französische Finanzmarktaufsicht Autorité des marchés financiers („AMF“) am 12. Juli 2024 unter der Nummer 24-315 den öffentlichen Prospekt (der „Prospekt“) für die Zulassung von 6.190.831 neuen Stammaktien der Gesellschaft zum Handel am regulierten Markt der Euronext in Paris genehmigt hat. Die Aktien werden im Rahmen einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss von Bezugsrechten über ein Angebot für einen bestimmten Kreis von Investoren zu einem kumulierten Gesamtbetrag (einschließlich eines Ausgabeaufschlags) von 8.543.346,78 € zu einem Bezugspreis von 1,38 € je neuer Aktie ausgegeben, der sich aus einem Nennwert von 0,10 € und einem Agio von 1,28 € zusammensetzt (die „Kapitalerhöhung“).

Der Bezugspreis enthält einen Abschlag von 15% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft der vergangenen 20 Handelstage vor dem 11. Juli 2024.

Durch die Kapitalerhöhung und Zeichnung von Aktien in Höhe von 5 Mio. € wird Edwards Lifesciences zu einem Anteilseigner von 9,21%1. FPCI Truffle Medeor, das von Truffle Capital verwaltet wird, und Ginko Invest, beides Aktionäre von Affluent Medical, haben sich an der Kapitalerhöhung beteiligt, indem sie ihre Aktionärsdarlehen verrechnet haben, die sie dem Unternehmen im April 2024 gewährt hatten2.

Die Kapitalerhöhung wurde am 11. Juli 2024 auf Beschluss des Chief Executive Officer durchgeführt, der vom Aufsichtsrat am 09. Juli 2024 dazu ermächtigt worden war. Die außerordentliche und ordentliche Hauptversammlung vom 24. Juni 2024 hatte zuvor unter Tagesordnungspunkt 29 Befugnis dafür erteilt. Die von Truffle Capital verwaltete FPCI Truffle Medeor und Ginko Invest enthielten sich bei der Abstimmung ihrer Stimmen. Letztere ist im Aufsichtsrat von Affluent Medical vertreten und hat weder an den Beratungen noch an der Abstimmung des Aufsichtsrats über die Durchführung der Kapitalerhöhung teilgenommen.



Auswirkungen der Kapitalerhöhung auf die Aktionärssituation

Nach Abschluss der Transaktion setzt sich das Grundkapital von Affluent Medical aus 39.336.524 Aktien mit einem Nennwert von je 0,10 € zusammen.

Ausgehend vom Grundkapital der Gesellschaft zum Datum des Prospekts und auf unverwässerter Basis wird ein Aktionär, der vor der Kapitalerhöhung 1% des Grundkapitals des Unternehmens hielt, nach der Transaktion noch mit 0,84% beteiligt sein.



Verteilung des Grundkapitals und der Stimmrechte nach der Transaktion

Nach Abschluss dieser Kapitalerhöhung und auf der Grundlage der Affluent Medical vorliegenden Informationen teilen sich das Grundkapital und die Stimmrechte auf nicht verwässerter und voll verwässerter Basis (unter Berücksichtigung der Anzahl der zum Datum des Prospekts im Umlauf befindlichen Aktien) wie folgt auf:

Aktionäre Verteilung des Grundkapitals und der Stimmrechte auf unverwässerter Basis Verteilung des Grundkapitals und der

Stimmrechte auf verwässerter Basis (6) Anzahl Aktien % des Grund-kapitals Anzahl der Stimm-rechte(5) % der

Stimm-rechte Anzahl Aktien % des Grund-kapitals Anzahl der Stimm-rechte(5) % der

Stimm-rechte Von Truffle Capital verwaltete Fonds

und Beteiligungs-gesellschaften (1) 23.733.000 60,33% 35.565.753 64,27% 24.528.379 54,45% 36.361.132 59,56% LCEA 3.746.240 9,52% 3.746.240 6,77% 4.142.004 9,19% 4.142.004 6,78% Edwards Lifesciences 3.623.188 9,21% 3.623.188 6,55% 3.623.188 8,04% 3.623.188 5,93% Ginko Invest(2) 605.546 1,54% 988.737 1,79% 605.546 1,34% 988.737 1,62% Hayk Holding(2) 187.038 0,48% 187.038 0,34% 187.038 0,42% 187.038 0,31% Denos SA(2) 181.666 0,46% 181.666 0,33% 181.666 0,40% 181.666 0,30% Sonstige Finanz- investoren(3) 3.826.371 9,73% 7.483.922 13,52% 3.826.371 8,49% 7.483.922 12,26% Mitbegründer, leitende Angestellte und Mitglieder des Aufsichtsrats, des Beirats und der Ausschüsse (4) 53.835 0,14% 87.790 0,16% 1.487.759 3,30% 1.521.714 2,49% Eigene Wertpapiere 125.902 0,32% - 0,00% 125.902 0,28% - 0,00% Mitarbeiter 37.347 0,09% 37.347 0,07% 1.996.698 4,43% 1.996.698 3,27% Streubesitz 3.216.391 8,18% 3.438.861 6,21% 4.345.946 9,65% 4.568.416 7,48% Gesamt 39.336.524 100,00% 55.340.542 100,00% 45.050.497 100,00% 61.054.515 100,00%

(1) Die von Truffle Capital verwalteten Fonds und Unternehmen sind: FCPI Fortune III, FCPI Truffle Fortune 4, FCPI Truffle Fortune 5, FCPI Truffle Fortune 6, FCPI UFF Innovation n°12, FCPI UFF Innovation n°14, FCPI UFF Innovation n°15, FCPI UFF Innovation n°16, FCPI UFF Innovation n°17, FCPI Innocroissance 2015, FCPI Innocroissance 2016, FCPI Innocroissance 2018, FCPI Innocroissance 2019, FCPI Truffle Biomedtech Crossover Fund, FCPI Truffle Innov FRR France, Truffle ISF PME 2017, Meningose, Corazan und Truffle Medeor..

(2) Die Beteiligungen von Ginko Invest (zuvor in der Kategorie „Mitbegründer, leitende Angestellte und Mitglieder des Aufsichtsrats, des Beirats und der Ausschüsse“ enthalten), Hayk Holding und Denos SA (zuvor in der Kategorie „Streubesitz“ enthalten) wurden nach ihrer Zeichnung im Rahmen der von der Gesellschaft am 31. Januar 2024 durchgeführten Kapitalerhöhung unter Ausschluss von Bezugsrechten über ein Angebot für einen bestimmten Kreis an Investoren in Höhe von 76.923, 38.461 bzw. 128.205 neuen Aktien erhöht.

(3) Die übrigen Finanzinvestoren sind: Holding Incubatrice Serie I, Holding Incubatrice Serie II, MyoPowers Medical Technologies SA, MitralFlex, Saint Joseph Hospital Foundation, Simone Merkle, Kam, Zhu.

Holding Incubatrice Serie I hält 1.774.104 Aktien und 3.548.208 Stimmrechte, was 4,51% des Grundkapitals und 6,41% der Stimmrechte auf unverwässerter Basis und 3,94% des Grundkapitals und 5,81% der Stimmrechte auf verwässerter Basis entspricht.

Die Holding Incubatrice Serie II hält 741.922 Aktien und 1.483.844 Stimmrechte, was 1,89 % des Grundkapitals und 2,68% der Stimmrechte auf unverwässerter Basis und 1,65 % des Grundkapitals und 2,43 % der Stimmrechte auf verwässerter Basis entspricht.

(4) Es sei darauf hingewiesen, dass

die Beteiligungen von Kreos Capital und Ginko Invest, die zuvor in dieser Kategorie enthalten waren, nicht mehr enthalten sind. Die Beteiligung von Kreos Capital ist nun im „Streubesitz“ enthalten;

Die Daten auf verwässerter Basis beinhalten die 102.450 Aktien, die sich aus den Optionsscheinen zur Zeichnung von Aktien (BSA) ergeben, und die 1.331.474 Aktien, die sich aus den Optionsscheinen zur Zeichnung von Business Creator Aktien (BSPCE) ergeben, die den Gründern, Managern, Aufsichtsratsmitgliedern, Zensoren und Ausschüssen des Unternehmens zugeteilt wurden (siehe Abschnitte 19.1.4.1. und 19.1.4.2 des Universal Registration Documents 2023 und Abschnitt 10 der Änderung bezüglich der Bedingungen der ausgegebenen und gewährten BSA und BSPCE),

(5) Einschließlich Doppelstimmrecht.

(6) Nach Ausgabe einer maximalen Gesamtzahl von 5.713.973 Stammaktien, die sich aus der Ausübung oder Zuteilung aller bestehenden verwässernden Instrumente (BSA, BSPCE, BSAR) ergeben (siehe Abschnitte 19.1.4.1, 19.1.4.2 und 19.1.4.3 des Universal Registration Documents 2023 und Abschnitt 10 der Änderung bezüglich der Bedingungen der ausgegebenen/zuteilten BSA und BSPCE).

Verfügbarkeit des Prospekts

Der Prospekt (ausschließlich in französischer Sprache) besteht aus:

dem Universal Registration Document 2023 des Unternehmens, das am 30. April 2024 bei der AMF unter der Nummer D.24-0381 eingereicht wurde (das „Universal Registration Document 2023“), einer Änderung des Universal Registration Document 2023, die am 12. Juli 2024 bei der AMF unter der Nummer D. 24-0381-A01 eingereicht wurde (die „Änderung“) und einer Wertpapierbeschreibung (einschließlich der ihr beigefügten Zusammenfassung des Prospekts) vom 12. Juli 2024 (die „Wertpapierbeschreibung“).

Der Prospekt ist auf der Website der AMF (www.amf-france.org) und auf der Website von Affluent Medical (https://www.affluentmedical.com) abrufbar. Exemplare des Prospekts sind kostenlos am Sitz des Unternehmens in 320 avenue Archimède - Les pléiades III Bâtiment B - 13100 Aix-en-Provence erhältlich.

Die Genehmigung des Prospekts durch die AMF ist nicht als positive Stellungnahme zu den neuen Aktien zu verstehen, die im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegeben und zum Handel am regulierten Markt der Euronext Paris zugelassen werden.

Die Anleger werden auf die Risikofaktoren in Bezug auf Affluent Medical und seine Geschäftstätigkeit hingewiesen, die in Kapitel 3 des Universal Registration Document 2023 in der aktualisierten Fassung von Abschnitt 2 der Änderung und die Risikofaktoren in Bezug auf die Transaktion oder die Aktien in Abschnitt 2 der Wertpapierbeschreibung dargestellt sind. Der Eintritt einiger oder aller dieser Risiken kann sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ergebnisse oder die Fähigkeit von Affluent Medical auswirken, ihre Ziele zu erreichen.

___________________________

1 Siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 12. Juli 2024.

2 Siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 25. April 2024.

Anmerkung: Diese Pressemitteilung wurde sowohl in französischer, englischer als auch in deutscher Sprache verfasst. Im Falle von Unterschieden zwischen den drei Versionen der Pressemitteilung hat die französische Version Vorrang. Die obige Übersetzung dient lediglich der vereinfachten Informationsbereitstellung.

Über Affluent Medical

Affluent Medical ist ein französisches MedTech-Unternehmen. Ziel des von Truffle Capital gegründeten Unternehmens ist es, ein weltweit führendes Unternehmen in der Behandlung von strukturellen Herzerkrankungen, der weltweit häufigsten Todesursache, sowie von Harninkontinenz, von der derzeit jeder vierte Erwachsene betroffen ist, zu werden.

Affluent Medical entwickelt minimal-invasive, innovative, adjustierbare und biomimetische Implantate der nächsten Generation zur Wiederherstellung wichtiger physiologischer Funktionen. Die vom Unternehmen entwickelten Produktkandidaten befinden sich derzeit in präklinischen und klinischen Studien.

Das Unternehmen strebt an, vorbehaltlich der Verfügbarkeit der erforderlichen Mittel zur Finanzierung seiner Strategie sowie positiver Ergebnisse aus den laufenden klinischen Studien, seine Produkte ab 2026 direkt oder indirekt vermarkten.

Für weitere Informationen: www.affluentmedical.com

Kontakt:

AFFLUENT MEDICAL



Sébastien LADET

Chief Executive Officer

investor@affluentmedical.com SEITOSEI.ACTIFIN

Financial communications / Press relations

Ghislaine Gasparetto / Jennifer Jullia

+33 (0)6 21 10 49 24 / +33 (0)1 56 88 11 19

ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com /jennifer.jullia@seitosei-actifin.com PRIMATICE

Public Relations France

Thomas ROBOREL de CLIMENS

+33 (0)6 78 12 97 95

thomasdeclimens@primatice.com MC SERVICES AG

Media relations Europe

Caroline BERGMANN / Kirsten RUEHL

+49 (0)211 529252 20 / +49 (0)211 529252 16

affluent@mc-services.eu

