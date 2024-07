IRW-News: Recce Pharmaceuticals Ltd.: US-Verteidigungsministerium gewährt für RECCE® 327-Gel eine Zuwendung in Höhe von 2 Millionen USD

IRW-PRESS: Recce Pharmaceuticals Ltd.: US-Verteidigungsministerium gewährt für RECCE® 327-Gel eine Zuwendung in Höhe von 2 Millionen USD

Wichtigste Eckdaten:

- US-Verteidigungsministerium gewährt Zuwendung in Höhe von 2 Mio. USD (rund 3 Mio. AUD)

- Finanzmittel dienen der raschen Weiterentwicklung des RECCE® 327-Gels (R327G) für die akute Behandlung von Brandwundeninfektionen und nachgelagerten bakteriellen Komplikationen wie Sepsis bei militärischen Einsätzen

- Anerkennung von R327G als Therapeutikum für die topische Behandlung von Brandwundeninfektionen

- R327G soll als potenzieller Ersatz von herkömmlichen antimikrobiellen Wundverbänden und topischen Produkten für den Einsatz bei Militärmanövern bewertet werden

SYDNEY Australien, 15. Juli 2024 / IRW-Press / Recce Pharmaceuticals Limited (ASX: RCE, FWB: R9Q) (Recce oder das Unternehmen), der Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom US-Verteidigungsministerium eine Zuwendung in Höhe von 2 Mio. USD (rund 3 Mio. AUD) für sein RECCE® 327-Gel (R327G) zur topischen Behandlung von Brandwundeninfektionen erhalten hat.

Die Zuwendung aus den Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP) des US-Verteidigungsministeriums versetzt das Unternehmen in die Lage, die Entwicklung von R327G voranzutreiben und dessen Bewertung als Gel-basiertes Therapeutikum, das der Beseitigung von Brandwundeninfektionen dient und mit dem bakterielle Komplikationen wie Sepsis weitgehend unterbunden werden können, zu ermöglichen. Das Hauptziel des Projekts besteht darin, das Potenzial von R327G-Produkten für den unmittelbaren Einsatz im Rahmen von Militärmanövern (wo die Verletzungsgefahr am größten ist) zu ermitteln.

Zum CDMRP zählt auch der Technology/Therapeutic Development Award des Military Burn Research Program (MBRP). Die diesbezüglichen Mittel werden vom US-Verteidigungsministerium verwaltet und konzentrieren sich vor allem auf die Unterstützung der biomedizinischen Forschung, um Technologien oder Therapien in jenen Bereichen voranzubringen, die für das Militär und die Zivilbevölkerung von entscheidender Bedeutung sind, wie z. B. bei Brandwundenverletzungen.

Der Technology/Therapeutic Development Award des MBRP ist ein spezieller Zuschuss zur Unterstützung von Projekten, die sich auf die Entwicklung von Technologien oder Therapien zur Behandlung von Verbrennungstraumata konzentrieren, insbesondere von solchen, die für die militärischen Einsatzkräfte relevant sind.

Der vom Unternehmen eingereichte Antrag erhielt auf einer Bewertungsskala von 1 (höchster Wert) und 5 (niedrigster Wert) eine Gesamtbewertung von 1,4 (hervorragend). Der Antrag des Unternehmens wurde anhand von drei Kriterien mit einer Bewertungsskala von jeweils 10 (höchster Wert) bis 1 (niedrigster Wert) eingestuft: Forschungsstrategie und Durchführbarkeit (8,2), Auswirkungen und militärischer Nutzen (8,8) sowie Übergangsplan und Regulierungsstrategie (9,0).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76232/USDoDGrant_CLEAN_DE_PRcom.001.png

Angesichts der hervorragenden ersten Datenlage und nachdem bei antimikrobiellen Produkten für die topische Anwendung ein relativ geringer therapeutischer Index gefordert wird, dürfte das Produkt sehr wahrscheinlich ein Erfolg werden, so ein wissenschaftlicher Gutachter. Ein anderer wissenschaftlicher Gutachter kommentierte den Vorschlag des Unternehmens mit den Worten: Sollte sich das vorgeschlagene Produkt als erfolgreich erweisen, wird es die Lebensqualität von Verbrennungsopfern verbessern und die Zeitdauer bis zur Genesung und Heilung verkürzen.

James Graham, Chief Executive Officer von Recce Pharmaceuticals, fügt hinzu: Es ist für uns eine große Ehre, dass das US-Verteidigungsministerium Recce für eine Zuwendung ausgewählt hat. Mit dieser Entscheidung wird dem Engagement von Recce bei der Weiterentwicklung von medizinischen Lösungen, die für die militärischen Einsatzkräfte von essentieller Bedeutung sind, Tribut gezollt. Diese Anerkennung zeugt vom einzigartigen Profil der Technologie von Recce und von der hohen Qualität der F&E-Aktivitäten des Unternehmens. Wir freuen uns schon auf die enge Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsministerium, die uns dabei hilft, unsere Forschungsaktivitäten voranzutreiben und unserem Bekenntnis zur Verbesserung der globalen Gesundheitslage gerecht zu werden.

Zusätzlich zur gewährten Zuwendung konnte das Unternehmen außerdem eine institutionelle Platzierung in Höhe von 8 Mio. AUD erfolgreich abschließen. Über einen Aktienkaufplan (SPP) sollen bis zum 31. Juli 2024 Mittel in Höhe von bis zu 2 Mio. AUD aufgebracht werden. Interessierte Anleger können den Aktienkaufplan auf der ASX-Webseite unter dem Börsenticker ASX: RCE, auf der offiziellen Webseite von Recce unter Mitteilungen des Unternehmens oder auf der Automic-Webseite einsehen. Dieser strategische Schachzug zur Mittelbeschaffung unterstreicht Recces Bekenntnis zur Weiterentwicklung seiner innovativen Therapien und zur Stärkung seiner Marktpräsenz.

Diese Mitteilung wurde vom Board von Recce Pharmaceuticals zur Veröffentlichung freigegeben.

Über Recce Pharmaceuticals Ltd

Recce Pharmaceuticals Ltd (ASX: RCE, FWB: R9Q) entwickelt derzeit eine neue Klasse von synthetischen Antiinfektiva zur Lösung der globalen Gesundheitsprobleme in Zusammenhang mit antibiotikaresistenten Superbugs und neuen viralen Pathogenen.

Die von Recce entwickelten Antiinfektiva umfassen drei patentierte, synthetische Polymer-Antiinfektiva mit breitem Wirkungsspektrum: RECCE® 327 (R327) als intravenöse und topische Therapie, welche für die Behandlung schwerer und potenziell lebensbedrohlicher Infektionen durch Gram-positive und Gram-negative Bakterien und deren Superbug-Formen entwickelt wird; RECCE® 435 (R435) als oral verabreichte Therapie bei bakteriellen Infektionen; und RECCE® 529 (R529) für Virusinfektionen. Durch ihre vielschichtigen Wirkmechanismen haben die Antiinfektiva von Recce das Potenzial, die von Bakterien und Viren zur Überwindung von Resistenzen genutzten Prozesse zu überwinden - eine große Herausforderung für alle bestehenden Antibiotika.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nahm R327, R435 und R529 in ihre Liste der antibakteriellen Produkte in der klinischen Entwicklung für vorrangige Krankheitserreger auf und würdigte damit die Bemühungen von Recce zur Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenz. Die FDA hat RECCE® 327 per Gesetz (nach dem Generating Antibiotics Incentive Now (GAIN) Act) als qualifiziertes Produkt für Infektionskrankheiten (QIDP) eingestuft, was ein beschleunigtes Zulassungsverfahren und eine 10-jährige Marktexklusivität nach Zulassung gewährt. R327 ist auch als einziger derzeit in Entwicklung befindlicher Arzneimittelkandidat auf Basis eines synthetischen Polymers zur Behandlung der Sepsis in die sogenannte 'Global New Antibiotics in Development Pipeline' der gemeinnützigen US-Organisation The Pew Charitable Trust aufgenommen.

Recce ist im Vollbesitz der automatisierten Produktion, die die laufenden klinischen Studien unterstützt. Die Antiinfektiva-Pipeline von Recce zielt darauf ab, synergetische, ungedeckte medizinische Bedürfnisse durch den Einsatz seiner einzigartigen Technologien zu erfüllen.

https://investorhub.recce.com.au

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76232

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76232&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000RCE5

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.