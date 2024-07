Trump baut Vorsprung aus | Hoffnung auf Zinssenkungen | Viele Tech-Upgrades

Das Trump-Attentat festigt die Chancen eines Wahlsiegs von Donald Trump, mit einer wahrscheinlichen Mehrheit der Republikaner im Senat und Repräsentantenhaus. Nach dem Reagan-Attentat im März 1981, zog die Zustimmen für ihn umgehend um 7 Punkte an. Der zunehmende Vorsprung von Trump wirkt sich an der Wall Street positiv aus, weil die Unsicherheit zum Wahlausgang dadurch abnimmt. Gleichzeitig hofft die Wall Street heute auf weitere Signale von FED-Chef Jerome Powell, dass eine Zinswende nun gesetzt ist. Ab dieser Woche rückt die Berichtssaison in den Fokus der Marktteilnehmer. Vor dem Handelsstart haben BlackRock und Goldman Sachs die Ertragsziele der Wall Street übertroffen. Wir sehen im Tech-Sektor erneut zahlreiche Upgrades oder steigende Kursziele, unter anderem für AMD, Apple, NVIDIA und Taiwan Semiconductor.



