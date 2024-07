Anleger fiebern Start der Ether-Spot-ETFs in den USA entgegen – Trump im Blick

Anleger dies- und jenseits des Atlantiks laufen sich für den tatsächlichen Start der Ether-Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten warm. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge, welche sich auf Branchenquellen beruft, könnte der Handel bereits in einer Woche beginnen.

Investoren hoffen durch die neue Anlageform auf einen Zufluss an frischer Liquidität, was den Preis beflügeln könnte.

Vorläufige Genehmigung laut Medienberichten für mindestens drei Vermögensverwalter offensichtlich erteilt

Reuters zufolge habe die US-Aufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) mindestens drei von acht Vermögensverwaltern eine vorläufige Genehmigung für börsengehandelte Fonds erteilt, welche an den Spotpreis von Ether gekoppelt sind. Am kommenden Dienstag solle der Handel starten, hieß es weiter.

Die Genehmigung würde davon abhängen, dass die Antragssteller den Aufsichtsbehörden bis Ende dieser Woche ihre endgültigen Angebotsunterlagen vorlegen. Einer Quelle zufolge sollen alle acht Unternehmen gleichzeitig auf den Markt kommen.

Die finale Lancierung dürfte weiteres Vertrauen schaffen. Investoren sollten es aber tunlichst vermeiden, ihre Erwartungshaltung im Vorfeld zu hochzuschrauben. Ähnlich wie im Januar nach Lancierung des Pendants auf Grundlage von Bitcoin könnten Anleger zunächst getreu dem Motto „Buy the rumor, sell the fact“ agieren und ihre Gewinne einstreichen.

Ein Ether-Spot-ETF auf US-amerikanischen Grund und Boden wäre ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Historie und ein zusätzlicher Schritt in den Investmentmainstream. Von den Entwicklungen dürfte der Gesamtmarkt womöglich langfristig profitieren.