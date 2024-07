dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 16.07.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Hugo Boss senkt Jahresprognose nach schwachem Quartal - Kursrutsch

METZINGEN - Der Modehändler Hugo Boss blickt nach einem enttäuschenden zweiten Quartal pessimistischer auf das Gesamtjahr. Sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis mussten die Schwaben wegen der schwachen Kauflaune der Kunden und wegen des Abschneidens in Asien Abstriche machen. Mit den neuen Zielen blieb der Konzern deutlich unter den Schätzungen von Experten. "Wir befinden uns in einer Phase erheblicher globaler makroökonomischer Unsicherheit, die sich auch auf unsere Performance im zweiten Quartal ausgewirkt hat", sagte Vorstandschef Daniel Grieder laut Mitteilung vom späten Montagabend. Die Aktie sackte am Dienstag ab.

Kostenanstieg und Risikovorsorge drücken auf Gewinn der Bank of America

CHARLOTTE - Die Bank of America hat im zweiten Quartal höhere operative Kosten und eine gestiegene Kreditvorsorge zu spüren bekommen. Dabei stiegen die gesamten Erträge im Jahresvergleich um rund ein Prozent auf 25,4 Milliarden US-Dollar (23,3 Mrd Euro), wie das Geldhaus am Dienstag in New York mitteilte. Dabei kamen dem Institut höhere Gebühren in der Geldanlage und im Investmentbanking zugute. Der Nettozinsüberschuss fiel derweil um 3 Prozent auf 13,7 Milliarden Dollar. Unter dem Strich blieb jedoch mit einem Gewinn von 6,9 Milliarden Dollar rund eine halbe Milliarde weniger Gewinn übrig als ein Jahr zuvor. Das war aber mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Die Aktie stieg im vorbörslichen US-Handel um 2,3 Prozent.

ROUNDUP: US-Krankenversicherer Unitedhealth verdient mehr als erwartet

MINNETONKA - Der US-Krankenversicherer Unitedhealth hat im zweiten Quartal die Folgen der Cyberattacke zu spüren bekommen. Unter dem Strich ging der Gewinn um gut ein Fünftel auf 4,2 Milliarden US-Dollar (3,9 Mrd Eur) zurück, wie das Unternehmen am Dienstag in Minnetonka mitteilte. Abseits der Sonderbelastungen lief das Geschäft jedoch überraschend profitabel, obgleich die Folgen der Cyberattacke noch nicht ganz ausgestanden sind. Die Unitedhealth-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um 0,9 Prozent zu.

ROUNDUP: Richemont startet mit stabiler Umsatzentwicklung ins neue Geschäftsjahr

GENF - Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 trotz der trägen chinesischen Konjunktur stabil entwickelt. Während das Unternehmen von einer weiterhin guten Nachfrage nach Schmuck aus den Häusern Cartier, Van Cleef & Arpels und Buccellatti profitiert hat, brachen die Verkäufe in der Uhrensparte ein. Die Aktie legte im frühen Handel um mehr als zwei Prozent zu.

Eckert & Ziegler hebt Gewinnausblick an

BERLIN - Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler wird nach Zuwächsen im zweiten Quartal optimistischer für 2024. Bei einem unveränderten Umsatzziel von knapp 265 Millionen Euro plant die Unternehmensführung laut einer Mitteilung vom Dienstag nun mit einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von rund 55 Millionen Euro. Das sind rund 5 Millionen Euro mehr als bisher avisiert.

Weitere Meldungen -ROUNDUP: Flüge und Pauschalreisen bleiben für deutsche Kunden teuer -ROUNDUP: Buchverlag Bastei Lübbe legt zu -Zeitersparnis: Fraport setzt zusätzliche CT-Scanner ein -Weniger Bier und zu viel Hopfen -41 Generalsanierungen bis 2031: Bauprogramm der Bahn beginnt -Aktivisten befürchten Rodung für Tesla - Land dementiert -Intersport verkauft fast eine halbe Million EM-Trikots -Weniger Verlust für den Bund bei Galeria-Rettung -2025 sollen fast alle Haushalte im 5G-Handynetz sein -UBS-Investmentbanking-Chef Deutschland und Österreich verlässt Credit Suisse -FTI-Pleite: Kunden sollen bis Herbst entschädigt werden -Umfrage: Smartphone-Nebenwirkungen von Ablenkung bis Schmerzen -Umwelthilfe reicht Verfassungsbeschwerde gegen Klimaschutzgesetz ein -Nach Weltbild-Insolvenz weitere Firmen im Konzern betroffen -Tierschutzbeauftragte fordert Verbesserungen in Ställen -ROUNDUP/Studie: Große Zustimmung zur elektronischen Patientenakte

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha