EQS-News: Ausbau der Marktposition: MERKUR PRIVATBANK will sich mit der Otto M. Schröder Bank AG zusammenschließen

EQS-News: MERKUR PRIVATBANK KGaA / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Absichtserklärung

Ausbau der Marktposition: MERKUR PRIVATBANK will sich mit der Otto M. Schröder Bank AG zusammenschließen



16.07.2024 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Ausbau der Marktposition: MERKUR PRIVATBANK will sich

mit der Otto M. Schröder Bank AG zusammenschließen

München und Hamburg, 16. Juli 2024 – Die MERKUR PRIVATBANK KGaA hat Gespräche mit der Otto M. Schröder Bank AG aus Hamburg über einen Zusammenschluss aufgenommen.

Damit möchte die in München ansässige MERKUR PRIVATBANK als eines der größten inhabergeführten Geldhäuser Deutschlands ihre Wachstumsstrategie konsequent fortführen und ihre Marktposition ausbauen. Die Otto M. Schröder Bank AG ist seit 1932 sehr erfolgreich in der Vermögensberatung und -verwaltung sowie Immobilien-Zwischenfinanzierung für den Wohnungsbau in Hamburg, Berlin und auf Sylt tätig. Für das Bankhaus steht im Fokus, die Weichen für eine Nachfolgeregelung zu stellen, bei der die Aufrechterhaltung der eigentümergeführten Tradition im Vordergrund steht.

„Hier kommen zwei Bankhäuser zusammen, die in ihren Werten für Kunden und Mitarbeitende eine gemeinsame Philosophie teilen. Wir erweitern unsere Geschäftsfelder und die regionale Präsenz und setzen so weitere Wachstumspotenziale frei“, sagt Dr. Marcus Lingel, Vorsitzender der Geschäftsführung und persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK. „Wie bei der vorbildlichen Integration der Bank Schilling vor fünf Jahren stehen abermals die Gemeinsamkeiten und die Wachstumschancen mit einem erweiterten Angebot im Mittelpunkt.“

Fabian Schröder, Sprecher der Eigentümerfamilie der Otto M. Schröder Bank AG, unterstreicht, dass „die Geschäftsbereiche fortgeführt und ausgebaut werden und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Hamburg übernommen werden. Zudem wird sich die Familie in der neuen Struktur beteiligen.“

„Zusammen können wir die künftigen Herausforderungen noch besser meistern“, ergänzt Helmuth Spincke, Vorstandsvorsitzender der Otto M. Schröder Bank AG. „Gleichzeitig erhalten wir unsere unternehmerische, hanseatische Wertekultur, die uns seit jeher auszeichnet. Wir freuen uns auf den gemeinsamen, erfolgreichen Weg in die Zukunft!“

Über grundsätzliche Eckpunkte haben sich beide Parteien geeinigt. Der Zusammenschluss steht unter dem Vorbehalt eines erfolgreichen Abschlusses der Due Diligence, einer endgültigen Einigung und den erforderlichen Genehmigungen.

Über die MERKUR PRIVATBANK

Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von 4 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 490 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasing-gesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar.

www.merkur-privatbank.de

Über die Otto M. Schröder Bank AG

Die Otto M. Schröder Bank AG mit Sitz in Hamburg agiert seit ihrer Gründung 1932 sehr erfolgreich in der Tradition eines inhabergeführten Bankhauses. Durch die ganzheitliche und sehr persönliche Betreuung können vermögende Privatkunden, Stiftungen, institutionelle Kunden und Bauträger fundiert und individuell beraten werden. Die Bank hat bewusst auf die Entwicklung eigener Produkte verzichtet, um professionell, unabhängig und gezielt die besten Lösungen anbieten zu können. Die Bank ist in den Geschäftsfeldern Vermögensanlage (Vermögensberatung und -verwaltung) sowie Immobilien-Zwischenfinanzierungen für den Wohnungsbau in Hamburg, Berlin und auf Sylt tätig. Aktionäre sind fast vollständig die Mitglieder der Familie Schröder, die Bilanzsumme 2023 betrug 387,8 Mio. Euro.

www.schroederbank.de

16.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: MERKUR PRIVATBANK KGaA Bayerstraße 33 80335 München Deutschland Telefon: 089 / 599 98 - 0 Fax: 089 / 599 98 - 109 E-Mail: info@merkur-privatbank.de Internet: www.merkur-privatbank.de ISIN: DE0008148206 WKN: 814820 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1947331

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1947331 16.07.2024 CET/CEST