AKTIEN IM FOKUS: Lanxess springen hoch - Erwischen Pessimisten auf falschem Fuß

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach überraschend guten Eckdaten und bestätigten Jahreszielen sind die Aktien von Lanxess am Mittwochnachmittag nach oben geschossen. Mit plus 19 Prozent ließen sie einige Chartwiderstände hinter sich und kletterten auf das höchste Niveau seit Mitte Mai. Viele Marktteilnehmer waren mit gewisser Skepsis in den Quartalsbericht Anfang August gegangen. Wer auf weiter fallende Kurse gesetzt hat, wurde nun auf dem falschen Fuß erwischt. Eindeckungen von solchen Leerverkäufen verstärken den Kaufdruck.

UBS-Analyst Samuel Perry war in seinem Ausblick vor einer Woche beispielsweise 5 Prozent unter dem operativen-Gewinn-Konsens für 2024 von 573 Millionen Euro geblieben. Das entspricht einer Steigerung gegenüber 2023 um lediglich 6 Prozent. Lanxess bestätigte allerdings nun seine Ambition, das Ebitda um 10 bis 20 Prozent zu steigern./ag/mis

