Alibaba setzt verstärkt auf KI, um Käufer auch außerhalb Chinas anzulocken!

Dieses Mal setzt man vermehrt auf den Einsatz von KI

Dem Medienbericht zufolge möchte Alibaba nun seine umfangreichen generativen KI-Modelle zum Einsatz bringen, um die Expansion über Chinas Landesgrenzen hinaus voranzutreiben. Dies soll unter anderem durch die Unterstützung kleiner Verkäufer gelingen. Diesen möchte man dabei helfen, Sprachbarrieren zu überwinden und komplexere Aufgaben wie die Verhandlung von Rückerstattungen zu übernehmen, sagte Zhang Kaifu, Leiter der KI-Entwicklung bei Alibabas internationaler E-Commerce-Abteilung. Für in China ansässige Händler, die noch nie im Ausland verkauft haben und möglicherweise nur Chinesisch sprechen, „ist der Wechsel zu unserer Plattform möglicherweise am sinnvollsten, weil wir KI und andere Dienste haben“, um beides zu fördern, sagte er in einem Interview. Die Technologie „kann eine besonders große Rolle im grenzüberschreitenden E-Commerce spielen“, vor allem für kleinere Unternehmen, fügte er an.