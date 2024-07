EQS-News: CHEPLAPHARM stellt Führung neu auf

EQS-News: Cheplapharm AG / Schlagwort(e): Personalie

CHEPLAPHARM stellt Führung neu auf



17.07.2024

Artem Gevorkyan wird Geschäftsführer Corporate Business Development

Karl „Charly“ Lang wird mit erweitertem Verantwortungsbereich betraut und leitet jetzt gruppenweit den Bereich Supply Chain & Logistics

Klaus Köhl, bisher COO, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch



Die global tätige CHEPLAPHARM Gruppe mit Hauptsitz in Greifswald rüstet sich für die Zukunft und organisiert die Unternehmensführung neu. Seit dem 1. Juli 2024 ist Artem Gevorkyan in der neu geschaffenen Position des Senior Vice President (SVP) Corporate Business Development an Board. Er kommt von Sandoz und ist Teil der Geschäftsführung für die gesamte Gruppe. Karl „Charly“ Lang übernimmt als Vice President (VP) Supply Chain & Logistics diesen Bereich ab sofort für die gesamte CHEPLAPHARM Gruppe.

Als SVP Corporate Business Development ist Artem Gevorkyan für die Bereiche Business Development, Mergers & Acquisitions, die Integration neuer Produkte und die Portfolio- sowie Lifecycle-Management-Strategie der gesamten CHEPLAPHARM Gruppe verantwortlich.

Artem Gevorkyan, Senior Vice President Corporate Business Development bei CHEPLAPHARM

„Die Akquisition von etablierten Medikamenten ist ein wesentlicher Bestandteil der DNA von CHEPLAPHARM. Die neu geschaffene Position des SVP Corporate Business Development zeigt, wie wichtig diese Funktion innerhalb des Unternehmens ist. Umso mehr freue ich mich, mit Artem einen ausgewiesenen Experten auf dem Gebiet der Mergers & Acquisitions in der Pharmabranche und mit einer starken Erfolgsbilanz für uns gewonnen zu haben“, sagt Edeltraud Lafer, CEO der CHEPLAPHARM Gruppe.

Karl „Charly“ Lang, bislang Senior Director Supply Chain & Logistics der CHEPLAPHARM Schweiz GmbH, übernimmt mehr Verantwortung und leitet diesen Bereich ab sofort als VP Supply Chain & Logistics für die gesamte Gruppe. Er übernimmt die gruppenweite Verantwortung dieses Bereichs von Klaus Köhl, bislang COO von CHEPLAPHARM, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Karl “Charly” Lang, Vice President Supply Chain & Logistics bei CHEPLAPHARM

„Ich freue mich, dass wir für den Bereich Supply Chain & Logistics mit Charly eine sehr gute Lösung gefunden haben“, so Edeltraud Lafer weiter. „Mit diesen beiden Ernennungen stellen wir die Weichen für die Zukunft von CHEPLAPHARM und verstärken die Expertise des Managementteams. Ich bedanke mich in diesem Zuge auch ausdrücklich bei Herrn Köhl für die geleistete Arbeit und wünsche ihm privat wie beruflich alles Gute für die Zukunft.“

Klaus Köhl leitete als COO auch den Bereich Global Sales, dessen Führung nun Edeltraud Lafer interimistisch übernimmt.

Zur Person Artem Gevorkyan

Artem Gevorkyan kommt von Sandoz, wo er die letzten 15 Jahre verbrachte. Während seiner 15-jährigen Karriere bei Novartis und Sandoz hatte er zunehmend verantwortungsvolle Positionen in den Bereichen Strategie, Marktzugang, Geschäftsentwicklung sowie Fusionen und Übernahmen inne. Zuletzt leitete er die Geschäftsentwicklung, das Portfolio und die Markteinführung in der Region International, wo er eine Vielzahl von Märkten abdeckte, darunter Australien, China, Japan, der Nahe Osten, Afrika, Brasilien und Mexiko. Bevor er zu Sandoz kam, arbeitete Artem für verschiedene Finanzdienstleister und Unternehmensberatungen wie Citigroup, Deloitte und Bain & Company.

Zur Person Karl „Charly“ Lang

Karl „Charly“ Lang ist seit dem 1. Januar 2024 bei CHEPLAPHARM in der Schweiz tätig. Der studierte Diplom-Betriebswirt verfügt über knapp 30 Jahre Berufserfahrung in der Pharmabranche und hat in dieser Zeit zahlreiche Führungspositionen in den Bereichen Produktion, Supply Chain Management, Distribution und Qualitätssicherung bekleidet. Seine Karriere startete er bei Ciba Geigy (später Novartis), gefolgt von bedeutenden Stationen bei Purdue/Mundipharma und der F. Hoffmann-La Roche AG in Basel.

Über CHEPLAPHARM

CHEPLAPHARM ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald. Seit über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen sehr erfolgreich bekannte und etablierte Medikamente von der forschenden Pharmaindustrie und überführt diese in ein bestehendes, globales Netzwerk aus Partnern für Produktion und Distribution. Damit stellt CHEPLAPHARM die kontinuierliche Versorgung der Patienten mit diesen Arzneimitteln weltweit sicher. Neben dem Hauptsitz in Greifswald betreibt CHEPLAPHARM weitere Standorte in Frankreich, Japan, Russland und der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com.

Pressestelle:

CHEPLAPHARM ǀ Ziegelhof 24 ǀ 17489 Greifswald ǀ presse(at)cheplapharm.de

