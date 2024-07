EQS-News: Montano Real Estate und Beyond Real Estate Holding erwerben attraktives Single-Tenant-Bürogebäude in Mönchengladbach

Emittent / Herausgeber: Montano Real Estate GmbH / Schlagwort(e): Ankauf

Montano Real Estate und Beyond Real Estate Holding erwerben attraktives Single-Tenant-Bürogebäude in Mönchengladbach



17.07.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Montano Real Estate und Beyond Real Estate Holding erwerben attraktives Single-Tenant-Bürogebäude in Mönchengladbach

Weitere erfolgreiche Transaktion mit Beyond Real Estate

Verkäufer ist ein in den USA börsennotiertes Immobilienunternehmen

Bürokomplex verfügt über ca. 18.700 Quadratmeter Gesamtmietfläche

Objekt ist langfristig an die Santander Consumer Bank vermietet

München, 17. Juli 2024 - Die Montano Real Estate GmbH ("Montano", www.montano.eu), hochspezialisierter Partner für Investitionen im Commercial Real Estate, hat mit Beyond Real Estate ein weiteres attraktives Objekt in das gemeinsame Gewerbeimmobilienportfolio aufgenommen. Das Objekt wurde im Rahmen eines Asset Deals von einem an der New Yorker Börse notierten Immobilienunternehmen erworben. Der Bürokomplex Madrider Straße 1 (“MASTRA”) in Mönchengladbach verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 18.700 qm und 389 Stellplätze, verteilt auf eine Tiefgarage und Außenstellplätze. Der alleinige Mieter ist die Santander Consumer Bank.

Das 2015 errichtete Core-Objekt besteht aus vier Gebäudeteilen und liegt im Mönchengladbacher Stadtteil Nordpark, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Fußballstadion Borussia-Park. Mehrere Bushaltestellen in der Umgebung sorgen für eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Der Nordpark wurde bis 1998 als britische Militärbasis genutzt. Nach der Übernahme und Privatisierung des Geländes durch die Stadt Mönchengladbach haben sich dort regionale und internationale Unternehmen mit insgesamt mehr als 5.000 Arbeitsplätzen angesiedelt.

"Mit dem Erwerb des MASTRA waren wir gemeinsam mit Beyond erneut erfolgreich", sagt Katharina Weigl, Director Debt Finance & Investment von Montano. "Mit seiner Lage im wirtschaftsstarken Rhein-Ruhr-Gebiet ist Mönchengladbach ein attraktiver Standort für Büroimmobilien. Der bonitätsstarke Mieter Santander Consumer Bank sichert uns einen langfristig stabilen Cashflow."

„Mit dem MASTRA konnten wir wiederholt zeigen, dass man auch in diesem herausfordernden Marktumfeld attraktive Transaktionen machen kann,“ so Samson Weldemariam, Head of Investment bei Montano Real Estate. „Wir sind auch weiter aktiv auf der Suche nach interessanten Objekten und verfügen über eine sehr solide finanzielle Basis, um die sich ergebenden Chancen zu nutzen.“

Für das Asset Management ist künftig Montano zuständig. Montano und Beyond wurden bei der Transaktion von Noerr und technisch von Kroll beraten. CBRE hat die Transaktion vermittelt.

Über Montano Real Estate

Montano ist der hochspezialisierte, gleichgesinnte Partner für Commercial Real Estate. Wir handeln konsequent unternehmerisch und machen Komplexes einfach. Von Büros in München, Frankfurt und Berlin aus sondieren wir den Markt. Chancen erkennen wir schnell und nutzen sie beherzt. Seit über 10 Jahren entwickeln wir Investmentprodukte für deutsche und internationale institutionelle Anleger und verfolgen dabei konsequent die Ziele Nachhaltigkeit, Rendite- und Wertsteigerung.

www.montano.eu

Über Beyond Real Estate

Beyond ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf festverzinsliche Immobilienanlagen spezialisiert hat. Unser derzeitiger Schwerpunkt liegt auf Fachmarktzentren und Büroimmobilien in Westeuropa, mit besonderem Augenmerk auf Möglichkeiten in Deutschland. Auf der Grundlage von mehr als zwei Jahrzehnten Managementerfahrung prüfen wir sorgfältig zahlreiche potenzielle Transaktionen, um nur diejenigen auszuwählen, die unseren Aktionären außergewöhnliche Renditen bieten.

Unsere Investorenbasis bei Beyond zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Loyalität aus, da sie sich unabhängig von den Marktbedingungen an jeder neuen Transaktion, die wir tätigen, beteiligen. Unsere Investoren sind vielfältig und setzen sich aus privaten und öffentlichen Unternehmen, Stiftungen, Family Offices und vermögenden Privatpersonen aus Europa, den Vereinigten Staaten und Israel zusammen.

Kontakt

Montano Real Estate GmbH

Lenbachplatz 5

80333 München

Tel +49 89 24 21 69 80 0

Email presse@montano.eu

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Sprache: Deutsch Unternehmen: Montano Real Estate GmbH Lenbachplatz 5 80333 München Deutschland Internet: https://www.montano.eu/ EQS News ID: 1946695