IRW-News: CULT Food Science Corp. : CULT Food Science liefert eine Produkt-Roadmap für rapides Wachstum der Marke Noochies! auf dem Markt für Tiergesundheit und Heimtiernahrung

Toronto, Ontario, 7. Mai 2024 / IRW-Press / CULT Food Science Corp. (CULT oder das Unternehmen) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN00), eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten, setzt die strategische Weiterentwicklung seiner Marke Noochies! fort, um eine führende Position in der Tiergesundheits- und Heimtiernahrungsindustrie zu übernehmen. Mit dem kürzlich erfolgten Abschluss der strategischen Finanzierung (siehe Pressemitteilung vom 3. Mai 2024) ist das Unternehmen nun in der Lage, das Umsatzwachstum, die Stärkung der Marke und die IP-Lizenzierungsstrategien für die weltweit ersten gefriergetrockneten, protein- und nährstoffreichen Leckerbissen für Haustiere, die ohne Massentierhaltung hergestellt werden, zu beschleunigen.

CULT möchte die wissenschaftlichen und technologischen Kapazitäten seiner anderen Portfoliounternehmen nutzen, um kultiviertes Fleisch in die Noochies!-Produktlinie zu integrieren. Mit dieser Initiative positioniert sich CULT an der Spitze der Heimtiernahrungsindustrie und demonstriert nicht nur sein Engagement für Innovation, sondern auch seine strategische Vision, die Standards der Branche durch fortschrittliche Biotechnologie neu zu definieren.

Wichtigste Erkenntnisse

- CULT Food Science besitzt 90 % von Further Foods, dem Betreiber der Marke Noochies!, und schafft damit die Voraussetzungen für eine Marktexpansion. Noochies! nutzt fortschrittliche Technologien der zellulären Landwirtschaft, um Heimtiernahrungsprodukte mit überlegenen Nährwertprofilen nach ethischen Standards herzustellen.

- Noochies! ist auf Wachstumskurs und plant, seine Reichweite über Direktvertriebskanäle, neue Einzelhandelskooperationen und zunehmend auch über Influencer-Kampagnen zu vergrößern, um Marktanteile auf dem 85 Milliarden Dollar schweren nordamerikanischen Markt für Heimtiernahrung zu gewinnen. Darüber hinaus wird das Unternehmen Chancen im Rahmen von Eigenmarken verfolgen, bei denen Further Foods das patentierte firmeneigene Gefriertrocknungsverfahren von Noochies! für andere Marken nutzt. Insbesondere wird das Unternehmen nach Möglichkeiten außerhalb Nordamerikas mit Heimtiernahrungsherstellern suchen, die auf der Suche nach ethischeren und nachhaltigeren Rohstoffen und Zutaten sind.

- Further Foods führt derzeit Gespräche über innovative Joint Ventures, um andere Marken mit firmeneigenen Inhaltsstoffen zu beliefern und damit die Marktposition von Noochies! zu stärken sowie potenzielle Einnahmequellen aus Lizenzgebühren und passiven Einkünften zu erschließen. CULT ist davon überzeugt, dass die Inhaltsstoffe von Noochies! in Verbindung mit dem geistigen Eigentum und den fortschrittlichen Formulierungstechniken des Unternehmens das Potenzial haben, den Grundstein für eine ethischere Zukunft in der Heimtiernahrung zu legen.

- Noochies! hat drei geschützte Inhaltsstoffe: Bmunne, Bflora and Bmeaty. Jeder dieser Inhaltsstoffe wird mit Hilfe von Technologien der zellulären Landwirtschaft gewonnen und bietet im Vergleich zu herkömmlichen Inhaltsstoffen in der Heimtiernahrung ein verbessertes Nährwertprofil. Alle drei Inhaltsstoffe wurden einer Nährwertanalyse unterzogen, um ihre Wirksamkeit zu bestätigen.

- Jeder der geschützten Inhaltsstoffe von Noochies! verfügt über ein einzigartiges Biodesign, das darauf abzielt, Tiernahrung mit verbessertem Nährwert durch Technologien der zellulären Landwirtschaft zugänglich zu machen. Bmmune ist eine geschützte Nährhefemischung, die eine Kombination aus essentiellen Vitamin-B-Nährstoffen und Aminosäuren enthält. Bflora ist ein geschütztes Probiotikum, das speziell zur Erhaltung eines gesunden Verdauungstrakts entwickelt wurde. Bmeaty ist ein geschützter fleischähnlicher Inhaltsstoff, der den würzigen Geschmack von Fleisch nachahmt, aber mit Hilfe von Hefe Proteine und Ballaststoffe liefert, ohne dass Tiere grausam oder in Massen gehalten werden müssen. Zusammen soll dieses Paket von Inhaltsstoffen das traditionelle Paradigma der herkömmlichen Heimtiernahrung durchbrechen, die oft auf minderwertigen Rohstoffen und Zutaten basiert, ethische Bedenken aufwirft und eine enorme Quelle von Kohlenstoffemissionen darstellt.

Die Expansionsstrategie sieht vor, neue Geschäfte zu erschließen und die Direktvertriebsplattform zu verbessern, um Noochies!-Produkte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Darüber hinaus ist Further Foods bestrebt, seine Joint-Venture-Beziehungen auszubauen und Noochies! als Lieferant der Inhaltsstoffe Bmmune, Bmeaty und Bflora zu nutzen. Diese Bemühungen sollen den Ruf von Noochies! als vielseitige und innovative Marke im Bereich der Heimtiernahrung festigen, deren Produkte nicht nur die Gesundheit von Heimtieren fördern, sondern auch der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach Nachhaltigkeit und ethischer Produktion gerecht werden.

Kommentar des Managements

Mitchell Scott, CEO von CULT, zeigte sich begeistert von den Entwicklungen: Mit der nun vollständig gesicherten Finanzierung sind wir in der Lage, die Marketinginitiativen von Noochies! auszubauen und die Marktpräsenz von Noochies! zu erhöhen. Unsere Beteiligung an Further Foods und die strategische Nutzung seiner einzigartigen Produkte stärken nicht nur unsere Marktposition, sondern auch unseren Einfluss im Bereich der Nahrungsmitteltechnologie insgesamt. Dies ist eine spannende Zeit für CULT, in der wir die Landschaft der Heimtiernahrung mit nachhaltigen und innovativen Lösungen verändern wollen.

Über CULT Food Science

CULT Food Science ist eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten. Das solide Portfolio von CULT mit Investitionen in innovative, von Risikokapitalgebern unterstützte Unternehmen im Bereich zellulären Landwirtschaft und im Labor gezüchtetes Fleisch verschafft Investoren einen breiten Zugang zur Zukunft der Lebensmittel. Unterstützt von einem Expertenteam mit umfassender Erfahrung in der Lebensmitteltechnologie und der Markteinführung von Konsumgütern ist CULT bestrebt, sich an der Spitze der Lebensmittelrevolution zu etablieren.

Über Further Foods

Further Foods revolutioniert die Ernährung von Haustieren durch seine innovative Marke Noochies! Noochies! nutzt fortschrittliche Technologien der zellulären Landwirtschaft, um Tiernahrungsprodukte mit hervorragenden Nährwertprofilen und ethischen Standards herzustellen. Noochies! hat kürzlich die weltweit ersten gefriergetrockneten, protein- und nährstoffreichen Leckerbissen für Haustiere eingeführt, die ohne Massentierhaltung hergestellt werden. Die Produkte von Noochies! sind derzeit in den Vereinigten Staaten bei ausgewählten Einzelhändlern und im Internet unter https://www.noochies.co/ erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter sedar.com.

