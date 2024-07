Mit dieser Aktie vom steigenden Goldpreis profitieren

Allein im letzten Jahr ist der Preis für eine Unze Gold um mehr als 24 % gestiegen und liegt mittlerweile bei 2.391 US-Dollar. Dabei lag dieser Wert vor zehn Jahren bei 1.300 und vor zwanzig Jahren nur bei 340 US-Dollar. Ein Unternehmen, dass sich über den steigenden Goldpreis freut, ist Agnico Eagle Mines (WKN: 860325).

Das kanadische Bergbauunternehmen ist schließlich der weltweit drittgrößte Goldproduzent. Dabei plant Agnico im Jahr 2024 eine Menge von 3,35 bis 3,55 Mio. Unzen Gold zu produzieren. Der Konzern verfügt dabei über elf Minen in vier Ländern und Goldreserven in Höhe von 53,8 Mio. Unzen.

Steigender Preis für Gold sorgt für beeindruckende Profitabilität

Aufgrund des starken Preisanstiegs von Gold konnte Agnico in den letzten beiden Quartalen Rekordergebnisse erzielen. So konnte das Unternehmen im ersten Quartal 2024 seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um über 21 % auf 1,83 Mrd. US-Dollar steigern. Das bereinigte EBITDA konnte im Vergleich zur Vorjahresperiode dabei um 26% auf 929 Mio. US-Dollar gesteigert werden. Damit konnte das Unternehmen eine beeindruckende EBITDA-Marge von mehr als 50 % erzielen. Der Free Cash Flow des Goldproduzenten konnte im letzten Quartal ebenfalls um satte 50% auf 396 Mio. US-Dollar zulegen.

Hierbei profitierte das Unternehmen davon, dass der realisierte Goldpreis pro Unze im ersten Quartal mit 2.062 US-Dollar 9 % höher lag als im Vorjahresquartal. Darüber hinaus hatte Agnico Eagle Mines im ersten Quartal mit 879 Tsd. Unzen fast 12% mehr Gold Output als im Jahr zuvor. In der Zwischenzeit ist der Goldpreis dabei weiter angestiegen, was auf nochmals verbesserte Ergebnisse für das bald kommunizierte zweite Quartal hoffen lässt. Das Unternehmen glänzt dabei mit einer im Industrievergleich starken Kostenstruktur. So betragen die durchschnittlichen All-in sustaining costs (AISC) in der Branche 1.342 US-Dollar pro Unze Gold. Agnico konnte im ersten Quartal 2024 dabei mit AISC in Höhe von 1.190 US-Dollar auftrumpfen. Zwar stiegen die AISC des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahresquartal damit um fast 6 %, lagen aber noch immer 11 % unter dem Branchendurchschnitt.

Agnico operiert in sicheren Ländern

Ein Vorteil den Agnico Eagle Mines gegenüber vielen seiner Konkurrenten hat, ist, dass es in sicheren Ländern operiert. Während die meisten anderen großen Goldproduzenten oftmals in politisch unsicheren Ländern tätig sind, ist dies bei Agnico nicht der Fall. So betreibt das Unternehmen seine Minen in Kanada, Mexiko, Finnland und Australien. Dabei kamen im ersten Quartal 2024 über 80 % der Produktion aus Minen in Kanada. Agnico fördert neben Gold zwar auch Silber, Zink und Kupfer in seinen Minen, jedoch ist der Anteil dieser Rohstoffe im Vergleich zur Goldproduktion verschwindet gering. So machten die ebenerwähnten Rohstoffe im ersten Quartal 2024 lediglich nur 1 % des Umsatzes aus.

Dementsprechend sollte ein potenzielles Investment in Agnico als Gold Pure Play verstanden werden. Dies beinhaltet selbstverständlich auch das Risiko der Preisschwankungen beim Edelmetall. Zwar gibt es eine Vielzahl von Gründen, wie z.B. die enormen Staatsschulden der USA, die dafürsprechen, dass der Goldpreis auch in Zukunft weiter steigen wird, sicher ist dies jedoch nicht. Im letzten Jahr konnte die Aktie des Unternehmens jedoch getrieben von der positiven Goldpreisentwicklung um 42 % (Stand 07.07.2024) zulegen. Das Kursplus beträgt dabei allein seit Anfang des Jahres rund 27 %. Mit dieser Perfomance konnte das kanadische Unternehmen Konkurrenten wie Barrick Gold und Newmont Corporation deutlich hinter sich lassen. Momentan notiert die Aktie von Agnico Eagle Mines zu einem 2025er-KGV von 21.

