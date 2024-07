APA ots news: Allianz erneut als Great Place to Work® ausgezeichnet - BILD

Wien (APA-ots) - * Allianz Österreich zum zweiten Mal in Folge zertifiziert * Anerkennung als Top-Unternehmen mit hervorragendem Arbeitsumfeld * Bewertung anhand anonymer Befragungen der Mitarbeiter:innen und einer Analyse der Arbeitsplatzkultur Was Allianz-Mitarbeiter:innen schon lange wissen ist nun zum zweiten Mal in Folge offiziell bestätigt: die Allianz Österreich ist ein Great Place to Work®. Die Great Place to Work® Zertifizierung wird weltweit anerkannt und basiert auf einer umfassenden anonymen Mitarbeiter:innen-Befragung sowie einer detaillierten Analyse der Arbeitsplatzkultur. Sie ist ein starkes Zeichen dafür, dass die Mitarbeiter:innen die Allianz als einen vertrauenswürdigen und respektvollen Arbeitgeber ansehen. "Wir sind sehr stolz, dass die Allianz zum zweiten Mal in Folge als Great Place to Work® zertifiziert wurde," so Rémi Vrignaud, CEO der Allianz Österreich. "Eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der sich unsere Mitarbeiter:innen wertgeschätzt und unterstützt fühlen ist für uns besonders wichtig. Nicht zuletzt, weil eine positive Unternehmenskultur der Schlüssel zu langfristigem, nachhaltigem Erfolg ist." Zwtl.: Top 3 Arbeitgeber in Österreich für unter 25-jährige Die Allianz Österreich ist zudem 3. Platz der best Workplaces for young talents 2024. Hierbei wird das Feedback der Mitarbeiter:innen unter 25 Jahren von Great Place to Work® herangezogen, die damit die 10 besten Arbeitsplätze in Österreich für junge Talente auszeichnet. In der Allianz Österreich arbeiten derzeit rund 120 Personen unter 25 in unterschiedlichsten Berufen. Zwtl.: Great Place To Work®-Zertifizierung Jedes Jahr bewerben sich mehr als 10.000 Unternehmen in 60 Ländern um die Great Place To Work®-Zertifizierung. Unternehmen, die diese Auszeichnung erhalten, zeichnen sich durch eine starke Unternehmenskultur aus, in der die Werte wie Vertrauen, Stolz und Teamgeist im Mittelpunkt stehen. Die Zertifizierung ist ein starkes Signal an aktuelle und künftige Mitarbeiter:innen sowie an Geschäftspartner:innen, dass die Allianz ein Arbeitgeber ist, der die Bedeutung einer positiven und vertrauensvollen Arbeitsumgebung versteht und umsetzt. Zwtl.: Arbeiten bei der Allianz Österreich Das Headquarter der Allianz Österreich befindet sich zentral in den Icon Towers des Wiener Hauptbahnhofs - einem der modernsten und nachhaltigsten Bürogebäude Österreichs. Die Du-Kultur ist über alle Hirarchiestufen hinweg selbstverständlich, genau wie ein respektvolles Miteinander auf Augenhöhe. Bei der Allianz Österreich arbeiten rund 1.800 Menschen in über 100 verschiedenen Jobs. Besonderer Fokus liegt darauf, durch zahlreiche Lernmöglichkeiten, reservierte Lernstunden und das richtige Mindset der Führungskräfte die Rahmenbedingungen für persönliches und berufliches Wachstum zu schaffen. Neben persönlicher und fachlicher Weiterentwicklung, fördert die Allianz Arbeitsgruppen und Diversity-Netzwerke, um Unternehmenskultur und Arbeitsplatz aktiv mitzugestalten. "Als Versicherung sind uns Gesundheit und Vorsorge unserer Mitarbeiter:innen besonders wichtig. Daher unterstützen wir unsere Kolleg:innen mit vielen verschiedenen Angeboten sowohl für körperliche als auch psychische Gesundheit: Arbeitsmediziner:innen, Fitnesstrainings und Ernährungsvorträge, kostenfreie psychologische Beratung über Instahelp, ein Sportklub, Sport-Turniere und weitere Gesundheits-Events sind nur einige unserer Angebote. Betriebliche Altersvorsorge und besonders attraktive Konditionen helfen unseren Mitarbeiter:innen bestmöglich vorzusorgen - natürlich tragen wir als Arbeitgeber auch einen finanziellen Beitrag dazu bei, so Vrignaud. Zudem bietet das Unternehmen eine breite Palette an weiteren Benefits wie Mitarbeiter:innen-Aktien, bis zu 25 Tage Arbeiten aus im Ausland, großzügige Home Office-Möglichkeiten, vergünstigte Einkaufskonditionen, Essenszuschuss, und vieles mehr. Great Place To Work® Great Place To Work® ist ein international tätiges Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Förderung von Arbeitsplatzkultur spezialisiert hat und über 30 Jahre bahnbrechende Forschung und Daten verfügt. Die firmeneigene Plattform und das For All-Modell helfen Unternehmen dabei, die Erfahrungen einzelner Mitarbeiter:innen zu bewerten. Vorbildliche Arbeitsplätze werden von Great Place To Work zertifiziert oder erhalten eine Auszeichnung auf der begehrten Best Workplaces-Liste. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft Dr. Thomas Gimesi Pressesprecher +43 676 878 222 914 presse@allianz.at https://www.allianz.at/ Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0072 2024-07-18/10:59