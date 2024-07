DAX-Ausblick: Trump als Bremsklotz – EZB im Fokus

Von der Rekordstimmung an der Wall Street ist hierzulande wenig zu spüren. Zu groß ist die Unsicherheit im Wahlkampf um den zukünftigen US-Präsidenten. Sollte Trump in das Weiße Haus zurückkehren, könnte dies eine protektionistische Politik zur Folge haben.

Im Blick behalten dürften Investoren nicht zuletzt die heutige EZB-Sitzung.

Anleger fürchten Rückkehr Donald Trumps in das Weiße Haus

Nach den jüngsten Entwicklungen vom Wochenende in puncto Donald Trump rechnen Anleger verstärkt damit, dass der 78-Jährige am 4. November zum neuen US-Präsidenten gewählt werden könnte. Gut möglich, dass Trump auf eine sogenannte „America-First-Strategie“ und unter anderem Strafzölle gegen seine Handelspartner wie etwa die EU setzt. Auch der jüngst ernannte Vize in der US-Wahl J.D. Vance wird als „Hardliner“ angesehen.