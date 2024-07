EQS-News: AUTO1 Group: Erfolgreiche Erstemission von Verbriefung deutscher Ratenkaufverträge am Kapitalmarkt

EQS-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Anleihe

AUTO1 Group: Erfolgreiche Erstemission von Verbriefung deutscher Ratenkaufverträge am Kapitalmarkt



18.07.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AUTO1 Group: Erfolgreiche Erstemission von Verbriefung deutscher Ratenkaufverträge am Kapitalmarkt

Das Portfolio beinhaltet 223 Mio. EUR deutscher Ratenkaufverträge von Autohero, dem Retail-Segment der Gruppe

Die Transaktion umfasst 4 Klassen von Anleihen, die erfolgreich am öffentlichen Markt mit einem kombinierten Spread von 87bps platziert wurden.

Diese Meilenstein-Transaktion verschafft der AUTO1 Group Zugang zum tiefsten und kosteneffizientesten Refinanzierungsmarkt, während sie ihr Captive Finance Geschäft weiter ausbaut.

Berlin - 18. Juli 2024 - AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen, gab heute die erste erfolgreiche Platzierung ihrer Verbriefung von deutschen Ratenkaufverträgen am Kapitalmarkt bekannt. AUTO1 Group hat ein Portfolio von 223 Mio. EUR an deutschen Ratenkaufverträgen verbrieft, die zwischen Dezember 2020 und April 2024 abgeschlossen wurden. Die als FinanceHero 2024-1 bekannte Transaktion verfügt über alle wesentlichen Merkmale, die Investoren von deutschen Auto-ABS-Transaktionen erwarten: „AAA“ Senior Notes, eine „Simple, Transparent and Standardised“ (STS) Verifizierung und die Zulassung für die Europäische Zentralbank (EZB).

Die Transaktion ist wie folgt:

Klasse Erwartetes Rating (Moody’s(sf)/ DBRS(sf)) Größe (€mm) Verzinsung Status A Aaa/AAA 182,9 1mE+70bps Angeboten B Aa2/AA(low) 11,2 1mE+100bps Angeboten C A3/A(low) 10,1 1mE+150bps Angeboten D Ba1/BBB(low) 7,9 1mE+350bps Angeboten E NR/NR 11,2 4,25% Behalten Total 223,3

Mit einem kombinierten Spread von 87bps auf die A-D Anleihen wird AUTO1 Group von der Spread-Differenz zwischen den zugrunde liegenden Ratenkaufverträgen und den Refinanzierungskosten über die Laufzeit der Verträge profitieren, was zu nachhaltigen zusätzlichen Gewinnen führt. Das Unternehmen rechnet damit, dass bei Abschluss Barmittel in ihre Bilanz zurückfließen werden, da die effektive Refinanzierungsquote von 83% auf 95% gestiegen ist, während die Kapitalkosten erheblich gesenkt wurden*.

Markus Boser, CFO der AUTO1 Group:„Mit unserer erfolgreichen ersten öffentlichen Emission von gerateten ABS-Anleihen haben wir einen wichtigen strategischen Meilenstein in der Entwicklung unseres eigenen Finanzgeschäfts erreicht. Wir sind erfreut über die starke Nachfrage von Investoren und die Überzeichnung, die uns erlaubte, die Preisgestaltung während des Marketings erheblich zu straffen. Mit dem Zugang zum tiefsten und effizientesten Kapitalmarkt können wir unsere Ratenkauf-Volumina steigern und so das Wachstum unseres Autohero-Segments als regelmäßiger Teilnehmer am europäischen ABS Markt sowie unsere zukünftige Profitabilität unterstützen.”

Citigroup fungierte als Underwriter und Arranger der Transaktion. Linklaters beriet die AUTO1 Group und Hogan Lovells fungierte als Berater des Underwriters.

Über AUTO1 Group

Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multimarken-Technologieunternehmen, das den besten Weg zum Kauf und Verkauf von Autos entwickelt. Die lokalen europäischen Verbrauchermarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Verbrauchern den schnellsten und einfachsten Weg, ihr Auto zu verkaufen. Die Händlermarke AUTO1.com ist Europas größte Großhandelsplattform für professionelle Autohändler. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Größe und operative Exzellenz, um das beste Kundenerlebnis für den Autokauf zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2023 einen Umsatz von 5,5 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien der Group im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Mehr Informationen unter www.auto1-group.com

*Auto1 Car Funding Compartment 2, die Emittentin von FinanceHero 2024-1, wird weiterhin von der AUTO1 Group SE konsolidiert. Das Unternehmen erwartet daher keine signifikanten Auswirkungen auf seine finanzielle Präsentation als Folge dieser Transaktion.

Investor Relations Kontakt

Philip Reicherstorfer

Group Treasurer

Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213

Email: ir@auto1-group.com

Media Relations Kontakt

Christine Preyer

Director Communications & PR

Tel: +49 (0)175 64 59 192

Email: press@auto1-group.com

18.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: AUTO1 Group SE Bergmannstr. 72 10961 Berlin Deutschland E-Mail: ir@auto1-group.com Internet: https://www.auto1-group.com ISIN: DE000A2LQ884 WKN: A2LQ88 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Tradegate Exchange EQS News ID: 1948629

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1948629 18.07.2024 CET/CEST