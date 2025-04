EQS-News: The Platform Group AG: Kapitalmarktexperte Marcus Vitt verstärkt Vorstand zur Forcierung der langfristigen Wachstumsstrategie

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Personalie

The Platform Group AG: Kapitalmarktexperte Marcus Vitt verstärkt Vorstand zur Forcierung der langfristigen Wachstumsstrategie



04.04.2025

The Platform Group AG: Kapitalmarktexperte Marcus Vitt verstärkt Vorstand zur Forcierung der langfristigen Wachstumsstrategie Düsseldorf, 04. April 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, nimmt per heutigem Tage eine Veränderung im Vorstand vor. In seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat Herrn Marcus Vitt mit Wirkung zum 04. April 2025 zum Mitglied des Vorstands bestellt. Frau Laura Vogelsang scheidet per 04. April 2025 im besten gegenseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand aus und wechselt in den Beirat des Unternehmens. Marcus Vitt übernimmt gemeinsam mit CEO Dr. Dominik Benner die operative Führung und strategische Weiterentwicklung des Unternehmens.



Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: „Mit Marcus Vitt gewinnt die The Platform Group AG einen erfahrenen Profi, der aus seiner langjährigen Tätigkeit als Vorstand des Bankhauses Donner & Reuschel einen großen Erfahrungsschatz und ein weitreichendes Netzwerk sowie Erfolge in der Führung und Skalierung von Unternehmen mitbringt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“



Marcus Vitt: „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Dr. Dominik Benner und dem gesamten Team die The Platform Group AG in ihrer weiteren Entwicklung voranzutreiben. Die Software- und E-Commerce-Branche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, und ich sehe großes Potenzial, die The Platform Group AG als den führenden Player für Plattformlösungen in diesem Markt weiter zu stärken und neue Branchen abzudecken.“



Stefan Schütze, Vorsitzender des Aufsichtsrates der The Platform Group AG: „Laura Vogelsang hat die in 2023 begonnene Integration der fashionette in die The Platform Group AG erfolgreich abgeschlossen. Dies war ein wichtiger Meilenstein unserer Entwicklung zur führenden Plattformgruppe in Europa. Wir danken ihr ausdrücklich für die hervorragenden Leistungen und die Umsetzung der erfolgreichen Plattformstrategie. Mit Marcus Vitt haben wir einen hervorragenden Kandidaten, um die starke Weiterentwicklung der The Platform Group AG sicherzustellen und die künftige Entwicklung der Gruppe zu stärken.“

Vor seiner Tätigkeit für The Platform Group AG war Marcus Vitt bis zu seinem Ausscheiden auf eigenen Wunsch zum Oktober 2024 mehr als 20 Jahre Mitglied des Vorstands des Bankhauses Donner & Reuschel, davon 15 Jahre als Sprecher des Vorstands. Unter seiner Ägide wurde aus der Privatbank Conrad Hinrich Donner die Donner & Reuschel-Gruppe, deren Bilanzsumme und Zinsüberschuss sich seit 2002 vervielfacht hat. In seiner Zeit verantwortete er die Übernahme der Privatbank Reuschel und des Verwahrstellengeschäfts von Berenberg. Darüber hinaus ist Marcus Vitt seit 2002 Mitglied des Börsenrats der Börse Hamburg sowie aktuell Vorsitzender des Börsenrats der Börse Hamburg. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann und Anlage- und Vermögensberater war er in verschiedenen Führungspositionen unter anderem bei dem skandinavischen Finanzdienstleistungskonzern SEB und den Berliner Volksbanken tätig sowie in der Geschäftsführung – zuletzt als Sprecher – der Signal Iduna Asset Management GmbH, die das Vermögen der Signal Iduna Gruppe verwaltet.



The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 25 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusprodukte. Die Gruppe hat europaweit 18 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von EUR 525 Mio. bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von EUR 33 Mio. realisiert.



Kontakt:

Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Copyright: The Platform Group AG (Links: Dr. Dominik Benner / Rechts: Marcus Vitt)

