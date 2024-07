Ifo - Gut ein Viertel der deutschen Firmen nutzt KI

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft setzt immer stärker auf Künstliche Intelligenz (KI).

Derzeit nutzen sie 27 Prozent der Unternehmen, wie am Donnerstag aus einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts hervorgeht. Im Vorjahr waren es noch 13,3 Prozent. "Die Entwicklung wird sich vermutlich noch beschleunigen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die Firmen erwarten, dass der Einsatz von KI ihre Produktivität um mehr als zehn Prozent erhöht." Für rund jedes fünfte Unternehmen sei KI gegenwärtig jedoch kein Thema. Etwa 17,5 Prozent planten, KI in den kommenden Monaten einzusetzen.

In nahezu allen Branchen hat die Zahl der Betriebe zugenommen, die KI in ihren Abläufen einsetzen. Das berichteten mehr als 33 Prozent in der Autobranche, Elektronikindustrie, Pharmabranche, sowie in der Textil- und Bekleidungsindustrie. Bei den Dienstleistern stechen laut Ifo vor allem die Werbung und Marktforschung (72 Prozent) sowie IT-Dienstleister (rund 60 Prozent) hervor. Im Handel nutzen aktuell 22 Prozent der Firmen KI. Nur 11,6 Prozent sind es im Baugewerbe.

Die Skeptiker, die derzeit keine Anwendungsmöglichkeiten sehen, finden sich insbesondere im Bausektor (rund 42 Prozent) und in der Gastronomie (40 Prozent).

