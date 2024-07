Hugo Boss hat einen starken Rutsch zu Wochenbeginn erlebt: Ergibt sich hier eine Einstiegschance für Anleger?

Hugo Boss hat sich in Euphorie verrannt. Ein neuer Chef versprach vor gut zwei Jahren eine Verdoppelung der Umsätze nebst entsprechendem Gewinn. Das ging schief, was in der Modebranche nicht so ganz selten passiert. Der Chef wird mit Sicherheit gehen müssen und dann beginnt das Comeback.

Paypal liegt fast 80 Prozent unter dem Rekordhoch: Was muss passieren, damit sich das Bild ändert?

Paypal ist immer noch einer der größten Finanzdienstleister, wird aber umfangreich von kleineren und größeren Konkurrenten gejagt. Durchweg mit besseren Konditionen und damit stehen alle in diesem Sektor vor der Überlebensfrage: Der Markt für diese Dienstleistungen ist überlaufen und bedarf der Bereinigung. Wer überlebt, ist noch offen. Spezialisten dieses Sektors taxieren die Laufzeit auf etwa zwei Jahre. Kein Grund, investiert zu sein.

Nach der Prognoseerhöhung: Wird Adidas noch in diesem Jahr ein neues Rekordhoch erreichen?

Die großen Sneaker-Marken Nike und Adidas stehen vor einem historischen Problem. Sie dominieren den Markt und haben in den vergangenen Jahren vor allem mit Labels die Sneaker-Kultur geprägt, jedoch für eine Generation, die nicht mehr zu der jüngsten gehört.

Deshalb schieben sich neue Marken mit anderen Konzepten in Produktion und Werbung als Alternative in die Märkte. Selbst die Schweizer sind erstklassig dabei (On Holding). Inklusive Olympia herrscht noch frohe Stimmung. Ich warte ab, bis sich der Markt im Laufe des Herbst/Winters neu konsolidiert.