EQS-News: Phu Quoc wurde zur weltweit zweitbesten Insel ernannt

Phu Quoc wurde zur weltweit zweitbesten Insel ernannt



19.07.2024







PHU QUOC, VIETNAM - Media OutReach Newswire – 16. Juli 2024 – Bei den World's Best Awards 2024, die vom renommierten Reisemagazin Travel + Leisure vergeben werden, wurde Phu Quoc in Vietnam als zweitbeste Insel weltweit (nach den Malediven) ausgezeichnet.



Kem Beach ist auch als „Himmel auf Erden” bekannt



Ein aufgehender Stern am globalen Tourismushimmel



Zusätzlich zur Prämierung der weltweit unglaublichsten Städte und Hotels weisen die World's Best Awards 2024 auch eine Kategorie zur Auszeichnung von Inseln weltweit auf. Laut Travel + Leisure versprechen diese Urlaubsorte den Besuchern himmlische Ferien mit unberührten Stränden und kristallklarem Wasser.



186.000 Leser weltweit stimmten auf der Grundlage der Naturerlebnisse, der Strände, der örtlichen Küche und der dort anzutreffenden Menschen sowie des dortigen Angebots ab. Als größte Überraschung erwies sich Phu Quoc, der einzige vietnamesische Urlaubsort, der im weltweiten Ranking vertreten ist. Phu Quoc erzielte 94,41 Punkte, nur etwas mehr als einen Punkt hinter den auf dem ersten Platz liegenden Malediven und noch vor Bali (Indonesien), das mit 93,26 Punkten auf dem dritten Platz landete.



„Zu den drei Gewinnern zählen zwei Reiseorte, die wohl keiner Vorstellung bedürfen: Die Malediven (auf dem ersten Platz) und Bali (auf dem dritten Platz). Aber zwischen die beiden hat sich die noch nicht ganz so bekannte vietnamesische Insel Phu Quoc geschoben,“ teilte Travel + Leisure mit.



Während bei einigen südostasiatischen Inseln ein schneller Ausbau der Tourismuskomplexe stattgefunden hat, ist Phu Quoc durch die Bewahrung seiner unberührten und friedlichen Natur auf die Liste der besten Inseln gelangt.



Internationale Touristen verlieben sich in Phu Quoc aufgrund der wunderbaren Natur mit einem milden Klima und Sonnenschein während des gesamten Jahres, seiner von sanften Hügeln und der See geprägten Landschaft mit 28 großen und kleinen Inseln und 150 km Küstenlinie. Die Strände, einschließlich Bai Kem und Bai Sao, genießen internationales Ansehen.



Neben der Schönheit seiner Natur bietet Phu Quoc auch einzigartige Erlebnisse und verfügt über luxuriöse Einrichtungen. New World Phu Quoc, ein Ferienresort der Sun Group, wurde unter den 100 besten Hotels weltweit aufgeführt.





Einzigartige Erlebnisse in Sunset Town, Phu Quoc



Visafreier Zugang zur Insel



Phu Quoc ist der einzige Ort in Vietnam, für den Ausländer gemäß dem Beschluss Nr. 80/NQ-CP der vietnamesischen Regierung, Wirtschaftszone Phu Quoc, Provinz Kien Giang. eine Sonderbefreiung von der Visapflicht für bis zu 30 Tage beantragen können.



Ausländer, die über einen internationalen Grenzübergang von Vietnam (einschließlich auf dem Luft- oder Seeweg) einreisen, im Transitbereich dieses Grenzübergangs bleiben und dann direkt zur Insel Phu Quoc reisen, sind ebenfalls von der Visapflicht befreit.



Dies ist ein „goldenes Ticket“ für Besucher, um eine tropische Insel zu erkunden, die vielfältige Erlebnisse zu bieten hat. Neben der wunderbaren Natur beherbergt Pearl Island Freizeitanlagen, einschließlich Sunset Town – einem Komplex mit dem größten Gesamtinvestment in Vietnam von bis zu 157,4 Millionen US-Dollar – der den Besuchern Tag und Nacht aufregende Erlebnisse bietet.



Die festliche Atmosphäre mit täglichen Feuerwerken findet sich auf der gesamten Insel. Kiss Bridge – eine von CNN für sein Design gelobte Anlage – ist der Ort für romantische Sonnenuntergänge und der Zugang zum Strand. Außerdem können die Besucher die Multimediashow Kiss of the Sea, den VUI-Fest Bazaar-Nachtmarkt und das A Oi-Puppentheater genießen.



Darüber hinaus können die Besucher mit der weltweit längsten 3-Kabel-Seilbahn über das Meer zum Themenpark Sun World Hon Thom auf Hon Thom Island reisen.



In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 gab es 1.947 internationale Flüge nach Phu Quoc. Dies stellt eine Zunahme von 186 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dar, wobei neue Direktflüge von Korean Air, Jin Air, Jeju Air of Korea, StarLux, Tiger Air of Taiwan (China) sowie Direktflüge aus zentralasiatischen Ländern wie Kasachstan, Usbekistan und der Mongolei hinzugekommen sind.



Fachleute sagen voraus, dass Phu Quoc 2024 bis zu 14,6 Millionen Besucher begrüßen könnte, wodurch es als Paradies für Entspannung und Unterhaltung zu den wichtigsten asiatischen Tourismuszentren (einschließlich Bali und der Malediven) aufschließt.





