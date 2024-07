Merz fordert Selbstbewusstsein Europas gegenüber den USA

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Meerane (Reuters) - CDU-Chef Friedrich Merz fordert einen selbstbewussten Kurs Europas im Verhältnis zu den USA.

"Wir sind mit 450 Millionen Europäern größer als Amerika und Kanada zusammen", sagte Merz am Donnerstagabend bei einer Wahlveranstaltung im sächsischen Meerane. Wenn man in dieser Europäischen Union zusammenhalte und Deutschland dazu einen großen eigenen Beitrag leiste, "dann haben wir die Kraft, diesen Wettbewerb mit Amerika zu bestehen", sagte Merz. "Und dann werden wir den Amerikanern auch sagen können: Wenn ihr was von uns wollt, dann wollen wir auch was von euch." Das könne man aber nur, wenn man stark und nicht schwach sei. "Und wenn wir anfangen zu jammern und zu winseln und zu betteln und zu bitten - Nein, darauf werden die nicht mehr reagieren. Die werden nur noch darauf reagieren, wenn wir sagen: Das sind unsere Interessen."

(Bericht von Frank Simon und Andreas Bürger und Reuters TV, geschrieben von Ralf Bode, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)