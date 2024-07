Original-Research: CENIT AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: CENIT AG - von Montega AG 19.07.2024 / 16:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu CENIT AG Unternehmen: CENIT AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.07.2024 Kursziel: 23,00 EUR (zuvor: 22,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann CENIT verkündet Übernahme in den USA zur Stärkung des SAP-Bereichs CENIT hat jüngst die avisierte Übernahme in den USA verkündet. Dabei wurden 60% der u.E. profitablen und stark wachsenden Analysis Prime LLC erworben, die zu den führenden SAP Planning- und Analytics-Partnern zählt. Das bisherige Management bleibt in Einklang mit der M&A-Strategie von CENIT mittelfristig signifikant am Unternehmen beteiligt und wird weiter die Geschäftsführung inne haben. Wir gehen davon aus, dass die restlichen Anteile mittelfrisitg zu einem bereits festgelegten Multiple erworben werden können. SAP-Geschäft und US-Präsenz signifikant verstärkt: Die getätigte Akquisition ist angesichts ihrer Größe (erwarteter Jahresumsatz 2024: rd. 25 Mio. EUR; 72 Mitarbeiter) und ihrer strategischen Relevanz von hoher Bedeutung für den Konzern. So werden einerseits das Lösungsportfolio sowie die personellen Kapazitäten rund um die ERP-Software SAP erweitert, die u.E. bei einem Großteil der CENIT-Kunden neben der PLM-Software von Dassault die wichtigste Software darstellt. Andererseits erhöht sich das US-Exposure auf ca. 15% des Konzernumsatzes und trägt damit zur Diversifizierung des hohen Deutschland- bzw. Frankreichanteils bei (2023: 65% bzw. 22% des Umsatzes). Attraktive Deal-Ausgestaltung erwartet: Zukünftig wird das Target für etwas mehr als 10% des Konzernumsatzes stehen und angesichts einer von uns erwarteten EBIT-Marge von ca. 17% (vor PPA-Abschreibungen) und einem EBIT von 4,3 Mio. EUR (vor PPA) einen nochmals höheren EBIT-Anteil ausmachen. Wir rechnen damit, dass der nicht genannte Kaufpreis für 60% der Anteile bei ca. 17 Mio. EUR liegt, was einer Bewertung des 6,6-fachen EBIT (vor PPA) und ohne Wachstum und Margenausweitung einer wertschaffenden Nachsteuerrendite von 10,6% auf das eingesetzte Kapital entspricht. Während wir keine Margenausweitung antizipieren, gehen wir von einem nachhaltigen Umsatzwachstum von rund 10% p.a. aus. Aufgrund der hohen Unternehmensqualität des Targets dürfte CENIT u.E. einen vergleichweise hohen 'Earn-Out' bzw. Kaufpreis für die restlichen Anteile vereinbart haben, der jedoch erst mittelfristig und unter der Prämisse einer erfolgreichen Unternehmensentwicklung fällig werden dürfte. Prognoseanpassung um M&A-Beiträge: Wir gehen davon aus, dass Analysis Prime ab September 2024 konsolidiert werden kann und erwarten angesichts der dann nur 4-monatigen Konsolidierung und den typischen M&A-Kosten für internationale Akquisitionen sowie PPA-Abschreibungen auf EBIT-Ebene einen Beitrag von 0,7 Mio. EUR in 2024. In 2025 erwarten wir einen EBITDA-Beitrag i.H.v. 4,5 Mio. EUR sowie einen EBIT-Beitrag i.H.v. 2,5 Mio. EUR (nach PPA-Abschreibungen). Auch nach der Übernahme dürfte CENIT noch über Liquiditätsreserven i.H.v. ca. 15 Mio. EUR verfügen und sollte dementsprechend in der Lage sein, weitere Akquisitionen ohne neue Schuldenaufnahme zu stemmen. Fazit: Mit der jüngsten Übernahme hat CENIT seine Position als ganzheitlicher Digitalisierungsspezialist in den Bereichen PLM, ERP sowie Data Analytics nochmals deutlich verstärkt. Die Übernahme wird u.E. ab 2025 einen nenneswert positiven Ergebnisbeitrag leisten. Nach Anpassung unserer Prognosen und Berücksichtigung des Kaufpreises bekräftigen wir das Kaufen-Votum mit einem erhöhten Kursziel von 23,00 EUR (zuvor: 22,00 EUR). 