ROUNDUP: Britischer Fernsehsender Sky News erlebt Programmausfall

LONDON (dpa-AFX) - Inmitten weltweiter Computerstörungen haben auch Unternehmen in Großbritannien Probleme gemeldet. Der Fernsehsender Sky News sendete vorübergehend kein Programm und teilte auf einem Standbild mit: "Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung dieser Sendung. Wir hoffen, die Übertragung von Sky News in Kürze wiederherstellen zu können." Das Programm läuft mittlerweile wieder. Bahnbetreiber in Großbritannien warnten, es gebe IT-Probleme./kil/DP/stk