2 relativ günstig bewertete Aktien, in die man jetzt 5.000 Euro langfristig investieren könnte!

Grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass man immer dann in Aktien investieren sollte, wenn man etwas Geld übrig hat. Doch ich weiß natürlich, dass für viele Investoren der vermeintlich beste Einstiegszeitpunkt im Vordergrund steht. Doch diesen zu erwischen, ist in meinen Augen meistens relativ schwierig.

Manchmal kann es aber sicherlich fürs erste ausreichen, sich beispielsweise auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zu konzentrieren. Weshalb wir uns heute einmal mit dem deutschen Versicherer Talanx (WKN: TLX100) und dem amerikanischen Nahrungsmittelkonzern General Mills (WKN: 853862) beschäftigen wollen. Denn beide Aktien erscheinen derzeit recht günstig bewertet zu sein.

Deutschlands solide Nummer drei

Gleich hinter Allianz (WKN: 840400) und der Münchener Rück (WKN: 843002) finden wir mit der in Hannover beheimateten Talanx Deutschlands Nummer drei unter den Versicherungen. Aber gegenüber den ersten beiden ist ihre Aktie nicht im DAX, sondern im MDAX gelistet. Wo sie die letzte Zeit zu den Top-Performern gezählt werden kann.

Im klassischen Versicherungsgeschäft sind hier sicherlich die Marken HDI und Europa am geläufigsten. Aber Talanx hält auch einen Anteil von knapp über 50 % an der Hannover Rück. Womit sie also auch im Rückversicherungsmarkt relativ gut vertreten ist. Auch ist man international tätig und in über 175 Ländern aktiv.

In Lateinamerika ist Talanx dank eines Zukaufs mittlerweile sogar zum zweitgrößten Versicherer aufgestiegen. Weiteres Wachstum könnte also vorprogrammiert sein. Aber bereits 2023 konnte Talanx mit einem Nettogewinn von 1,58 Mrd. Euro ein Rekordergebnis erzielen. Das Management ist auch weiterhin sehr optimistisch und rechnet beim Gewinn für das laufende Jahr erneut mit einer Bestmarke.

Doch die hier prognostizierten 1,7 Mrd. Euro könnten durch ein sehr starkes Auftaktquartal eventuell noch deutlich übertroffen werden. Was auch eine Dividendenerhöhung über den angepeilten Betrag von 2,50 Euro für das Geschäftsjahr 2024 wahrscheinlicher macht. Zuletzt war die Ausschüttung um 17,5 % auf 2,35 Euro je Aktie angestiegen.

In dementsprechend guter Verfassung befindet sich auch die Aktie von Talanx. Erst am 06.06.2024 erreichte sie mit 75,50 Euro einen neuen Höchststand. Sie hat zwar wieder etwas nachgegeben, ihre Notierung liegt mit 72,00 Euro (12.07.2024) derzeit aber immer noch fast 40 % höher als vor einem Jahr.

Trotz allem weisen die Talanx-Papiere aktuell nur ein relativ moderates 2024er KGV von 10 auf. Was ich aufgrund der guten Prognose für relativ niedrig halte. Bezogen auf die zu erwartende Gewinnbeteiligung für das aktuelle Geschäftsjahr erhalten interessierte Investoren übrigens gleich von Beginn an eine Dividendenrendite von 3,47 %.

Hier lockt einiges an Aufholpotenzial

Gegenüber unserem ersten Kandidaten läuft es bei General Mills aktuell nicht ganz so rund. Dabei sind die verschiedenen Müslis und Cerealien des Konzerns in den USA sehr beliebt und gehören bei rund einem Drittel der Amerikaner zu jedem Frühstück dazu. Im Portfolio des Unternehmens lassen sich auch noch viele andere Produkte wie zum Beispiel Nudeln, Konserven, Müsliriegel, Backmischungen oder Eiscreme finden.

Die Ende Juni vorgelegten Zahlen indes fanden bei den Investoren recht wenig Anklang. Im Geschäftsjahr 2024, welches bei General Mills bereits am 31.05.2024 endete, ging der Umsatz ganz leicht um 1 % auf 19,86 Mrd. US-Dollar zurück. Und beim Nettogewinn wurden mit 2.5 Mrd. US-Dollar 4 % weniger erwirtschaftet als im Jahr 2023. Was anscheinend zu einem weiteren Verkaufsdruck bei der Aktie von General Mills führte.

Auf die leicht schwächeren Verkäufe hatten die Papiere aber bereits in den letzten 14 Monaten deutlich reagiert. Die General-Mills-Aktie notiert aktuell bei 63,02 US-Dollar (12.07.2024) und hat damit seit ihrem letzten Allzeithoch, das sie am 12.05.2023 mit 90,61 US-Dollar markierte, rund 30 % an Wert eingebüßt. Wodurch sich natürlich auch zwei wichtige Kennzahlen verändert haben.

Zum einen wird die Aktie derzeit mit einem meiner Ansicht nach recht mäßigen KGV von 14 bewertet. Auf der anderen Seite liegt die Dividendenrendite im Moment mit 3,81 % sicherlich in einem interessanten Bereich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass General Mills als solider Dividendenzahler gilt und die aktuelle Ausschüttung um 46 % höher liegt als noch vor zehn Jahren.

Man sollte bedenken, dass General Mills den Rückgang beim Gewinn schon im laufenden Jahr wieder wettmachen könnte. Und die Experten von MarketScreener rechnen hier auch für die nächsten beiden Jahre mit weiteren Anstiegen. Bis schließlich 2027 beim Nettoergebnis ein Rekordwert von über 2,7 Mrd. US-Dollar in den Büchern stehen soll.

Die derzeitige Schwächephase der General-Mills-Papiere könnte deshalb meiner Meinung nach nur eine vorübergehende Erscheinung sein. Wer jetzt zugreift, würde sich also eine maßvoll bewertete Aktie mit ansprechender Dividendenrendite und jeder Menge Aufholpotenzial ins Depot holen.

