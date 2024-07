EQS-News: DATAGROUP als „Leader“ in der ISG Provider Lens™ Studie 2024 für „Cybersecurity - Solutions and Services“ ausgezeichnet

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

DATAGROUP als „Leader“ in der ISG Provider Lens™ Studie 2024 für „Cybersecurity - Solutions and Services“ ausgezeichnet



22.07.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pliezhausen, 22. Juli 2024. DATAGROUP wurde in der ISG Provider Lens™ Studie 2024 als „Leader“ im Bereich „Managed Security Services – SOC (Midmarket)“ ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht das umfassende Angebot von DATAGROUP im Bereich Cybersicherheit. Mit ihren Security Operations Centern in Deutschland bietet DATAGROUP 24/7 Schutz und unterstützt mittelständische Unternehmen effektiv im Kampf gegen Cyberangriffe. Die vollständigen Studienergebnisse sind auf der DATAGROUP-Website verfügbar.

DATAGROUP wurde im Rahmen der ISG Provider Lens™ Studie 2024 im Bereich „Managed Security Services – SOC (Midmarket)“ mit dem Status „Leader“ ausgezeichnet. Die ISG Provider Lens™ Studien sind eine renommierte Quelle für datengestützte Forschung und Marktanalysen im Technologiesektor.

Die Anbieter, die im Managed Security Services – SOC Quadranten durch ISG ausgezeichnet wurden, bieten Security Dienstleistungen im Zusammenhang mit der kontinuierlichen Überwachung von IT- und OT-Sicherheitsinfrastrukturen sowie dem Management von IT-Infrastrukturen für ihre Kunden durch ein Security Operations Center (SOC) an. Sie sind in der Lage den gesamten Zyklus eines Sicherheitsvorfalls, von der Identifikation bis zur Reaktion zu bewältigen. Damit unterstützen die Anbieter Unternehmen dabei, ihre gesamte Sicherheitslage zu verbessern und mit einem integrierten Cyber-Abwehrmechanismus zu stärken. Der Leader-Status wird dabei an die Anbieter vergeben, die durch ihre Wettbewerbsstärke und ein breit gefächertes Produktportfolio überzeugen.

DATAGROUP bietet mit den Services umfassende Dienstleistungen von der Schwachstellenidentifikation bis zur Reaktion auf Sicherheitsvorfälle. Die dedizierten Security Operations Center in Deutschland ermöglichen den 24/7-Betrieb an 365 Tagen im Jahr. Bei einem Cyberangriff kann DATAGROUP auf sein eigenes Incident Response Team zurückgreifen und wird verstärkt durch das DIRT (Deutsches Incident Response Teams), welches DATAGROUP mitbegründet hat.

Frank Heuer, Principal Analyst & Lead Analyst Cybersecurity DACH bei ISG, erläutert die Prämierung: „Dank hochwertiger, integrierter Managed-Security und SOC Dienstleistungen gelingt DATAGROUP der Sprung unter die führenden Anbieter von Managed Security Services für den deutschen Mittelstand.“

Dino Huber, Geschäftsführer bei DATAGROUP, ergänzt: „Diese Auszeichnung bestätigt unsere kontinuierlichen Bemühungen, erstklassige Sicherheitslösungen für unsere Kunden bereitzustellen. Wir sind stolz darauf, dass unsere innovativen Ansätze und unser Engagement für Qualität und Sicherheit von ISG anerkannt wurden.“

Die ausführlichen Studienergebnisse stehen auf der DATAGROUP-Website zum Download zur Verfügung: http://www.datagroup.de/isg-cybersecurity



Über ISG Provider Lens

Die ISG Provider Lens™ Quadranten-Reports bieten Bewertungen von Dienstleistern und kombinieren datengestützte Forschung und Marktanalysen mit praktischen Erfahrungen und Beobachtungen, gestützt auf das globale ISG-Beraterteam. Unternehmen erhalten detaillierte Daten und Marktanalysen zur Auswahl geeigneter Sourcing-Partner; ISG-Berater nutzen die Berichte, um ihre Marktkenntnisse zu validieren und Empfehlungen für die Unternehmenskunden von ISG abzugeben. Die Studien decken Provider mit Angeboten in mehreren Regionen weltweit ab. Weitere Informationen über die ISG Provider Lens Studien unter https://isg-one.com/research/isg-provider-lens.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

Terminvorschau:

Am 13. August 2024 wird DATAGROUP die Zahlen zum dritten Quartal und den ersten neun Monaten 2023/2024 veröffentlichen. Hierzu werden am selben Tag zwei Onlinekonferenzen mit Andreas Baresel, CEO/CFO, stattfinden.

Anmeldung bitte unter folgenden Links:

10 Uhr: deutschsprachiger Investoren- & Pressecall: https://montegaconnect.de/event/wh4590phyabmvblo9oq4tm2zwbip0kjt

15 Uhr: englischsprachiger Investoren- & Pressecall: https://montegaconnect.de/event/26rviszokoqlc1fwh2hdtds455a14w4d

KONTAKT

Sarah Berger-Niemann

Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de

22.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Deutschland Telefon: +49 711 4900 500 Fax: +49 711 41079 220 Internet: www.datagroup.de ISIN: DE000A0JC8S7 WKN: A0JC8S Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 1949343

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1949343 22.07.2024 CET/CEST